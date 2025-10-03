Test Xiaomi Watch S4 sata: Elegatni suputnik kroz dan

Xiaomi je zajedno s 15T serijom telefona u Münchenu krajem rujna predstavio i novi Watch S4, ali u 41 mm inačici, koji donosi svježinu i eleganciju u njihovu ponudu pametnih satova. Radi se o manjem i profinjenijem modelu u odnosu na S4 koji smo isprobali početkom godine. I dok je veći S4 imao naglašenije sportski izgled, dizajn kod 41-milimetarske verzije više je usmjeren prema eleganciji i urbanom stilu, posebno u zlatnoj „Sunset Gold“ varijanti koja dolazi s milanese remenom i krunom ukrašenom laboratorijski uzgojenim dijamantom.

No, na našem testu imali smo crnu verziju, sa srebrnim kućištem koje dijeli i s bijelom te plavom izvedbom. U svim varijantama sat odlikuje minimalistički dizajn, tanak profil od samo 9,5 mm i težina kućišta od 32 grama. Iako je zamišljen prvenstveno za publiku koja traži elegantniji dodatak, lagano i diskretno kućište čini ga pogodnim i za muške korisnike koji žele manji, neupadljiv pametni sat.

Dizajn i zaslon

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kućište sata izrađeno je od nehrđajućeg čelika. S desne strane nalazi se krunica, a ispod nje tipka koja otvara postavke. I to je to. Za razliku od veće verzije, ovdje nema prstena oko ekrana koji se može skidati. Kao što sam spomenuo, sat je prilično jednostavan, a koristi i standardni remen, pa ćete ga lako zamijeniti i sat dodatno personalizirati. Priloženi crni silikonski remen je kvalitetan i neutralan, ali ja sam pristalica metalnih ili kožnih remena, osobito zbog znojenja. Watch S4 41 mm ima 5 ATM vodootpornost, što ga čini pouzdanim pratiteljem i tijekom plivanja.

Sat ima 1,32-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466 x 466 piksela, s podrškom za High Brightness način do 1500 nita, što će pomoći da ga jasnije vidite na jakom svjetlu. Tu je i Always-on opcija, koja će vam stalno držati ekran uključenim, iako ona nešto brže troši bateriju. Iako je ekran solidne veličine, odnosno standardan za ovu dimenziju sata, mislim da je crni obrub mogao biti i tanji. No, kad stavite neki tamni brojčanik to nećete ni uočiti.

Zdravlje i fitness

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi je u ovaj model ugradio poboljšani senzor za praćenje otkucaja srca s 4-LED 4-PD modulom, koji omogućuje preciznije očitanje u stvarnom vremenu, čak i tijekom plivanja. Pored toga, sat prati san s i 21-dnevnim vodičem, mjeri razinu stresa, zasićenost krvi kisikom i temperaturu kože, a u aplikaciji možete bilježiti i svoj tlak za potpuniji uvid u zdravlje. Za korisnice je dostupna i opcija praćenja menstrualnog ciklusa

Na raspolaganju je više od 150 sportskih načina rada, a integrirani GNSS dual-band sustav osigurava precizno praćenje ruta za trčanje, biciklizam ili planinarenje. Praćenje pojedinih zdravstvenih funkcija morat ćete uključivati jednu po jednu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sviđa mi se kako su kod praćenja aktivnosti na ekranu mobitela podaci pregledno složeni ispod karte koja je prilično precizno pokazivala rutu koju bih prošao. A sat bilježi vašu aktivnost kroz, sada već standardizirane, prstenove aktivnosti i to kroz kalorije, korake i kretanje pa svaki dan imate jednostavan pregled količine kretanja.

Zanimljiv dodatak je i mogućnost snimanja sportskog vloga – videa na pametnom telefonu u koji se uživo ubacuju podaci poput pulsa i potrošenih kalorija.

Softver i funkcionalnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sat se spaja putem aplikacije Mi Fitness i radi sa Android i iOS uređajima, iako nešto bolje integracije nudi u ekosustavu Xiaomija. Podržava kontrolu glazbe, pretraživanje telefona zvučnim signalom i niz opcija prilagodbe, uključujući velik izbor brojčanika, od elegantnih do zabavnih, poput animiranih životinja.

No, broj aplikacija i dalje je prilično ograničen na Xiaomijeve vlastite alate poput kalendara, alarma i bilježaka. Xiaomi Pay funkcija podržava samo Curve servis.

No, ono što mi se jako sviđa kod Xiaomijeve Mi Fitness aplikacije je njezin dizajn. Početna stranica sa zdravstvenim podacima jednostavno je dizajnirana, dok ulaskom svaku karticu, poput sna, dobijete detaljniji uvid. A tako ćete recimo vidjeti i koja je vaša “životinja spavanja”, nakon određenog broja noći.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Trajanje baterije

Xiaomi navodi da baterija kapaciteta 320 mAh traje do osam dana u uobičajenom korištenju, što je otprilike točno. Naravno, uključeni Always-on zaslon i puno više aktivnosti skratit će vrijeme.

