Zastrašujuće je čuti robota koji zvuči kao ljudi. Što nas čeka?

Duplex je fascinantni novi Googleov servis, koji je bio u središtu svih reakcija nakon njihove godišnje konferencije, ali ne toliko zbog svih tehnoloških mogućnosti, već zbog lakoće kojom je umjetna inteligencija u običnom razgovoru zvučala kao čovjek.

Duplex je eksperimentalni servis, koji još nije završen, ali u osnovi vam omogućuje da kažete Googleovu Asistentu kojeg imamo na telefonima da za vas obavi različite telefonske pozive i naručivanja.

Kako bi pokazali što mogu, Asistent je nazvao frizerski salon i restoran i tijekom razgovora je oponašao i razne stanke u ljudskom govoru, ubacivao je 'umm', 'hmm'... a sve to su programeri na konferenciji popratili skandiranjem.

Ono što su se mnogi fokusirali nakon demoa je kako Asistent prirodno zvuči te kako ljudi s druge strane linije nisu shvatili da razgovaraju sa softverom. Za prvu je stvar zaslužna umjetna inteligencija s prirodnim govorom koja ubacuje te razne dodatke i pauze kao što i mi radimo. Googleov šef Sundar Pichai rekao je kako rade na tome da korisničko iskustvo i očekivanja budu dobra za obje strane, a mnogi su u komentarima na društvenim mrežama rekli kako bi u konačnoj verziji Google trebao dodati neku obavijest da svi budu svjesni da razgovaraju s računalom.

Tako je i Scott Huffman, jedan od voditelja na timu za Google Assistant, rekao da bi stroj mogao ubaciti rečenicu u stilu "Ja sam Google Asistent i zovem za svog klijenta", međutim istaknuo je i kako planiraju još eksperimenata tijekom ljeta, prenosi Bloomberg.

Google Assistant making calls pretending to be human not only without disclosing that it's a bot, but adding "ummm" and "aaah" to deceive the human on the other end with the room cheering it... horrifying. Silicon Valley is ethically lost, rudderless and has not learned a thing. — zeynep tufekci (@zeynep) May 9, 2018

Impressive, but I’m worried about this kind of tech being used in phishing scams, possibly impersonating people you know - Google’s Duplex Assistant phone call blew my mind! https://t.co/na9j6FWoDh via @YouTube — Maxime Chevalier (@Love2Code) May 10, 2018

I can’t decide if google duplex is awesome, or creepy as heck! I do know that it makes Siri look like a 7th grade dropout that is trying to get her GED.. — Austin Marshall (@triitblind) May 10, 2018

Precisely. The technology behind the Duplex demo was fascinating and Google's AI team is clearly doing outstanding work. But the end result aims more towards increasing isolation and even laziness. I feel like @Google is working hard to get us here: https://t.co/i1Jdz4HpmD https://t.co/ZXZs0PDNgJ — Simon Ringsmuth (@sringsmuth) May 10, 2018

UNBELIEVABLE!@elonmusk was dead right.

Google Duplex pushes his prophecy to reality. While as incredible as it is, the manifestation of AI+Machine Learning is supremely scary

The intonations, pauses, natural lang processing...it's a robot talking, not human.

DO WATCH GUYS! #io18 pic.twitter.com/VBejOiRdna — Neta Ji (@AapGhumaKeLeLo_) May 10, 2018

Mnogi su tako u komentarima rekli kako se ne mogu odlučiti je li ovo genijalno, ili jezivo 'ko vrag. Neki su istaknuli kako bi se ovo moglo iskoristiti u novom obliku online napada. Drugi su išli i još dalje pa su na usklike oduševljenja rekli da je Silicijska dolina pokazala da je stvarno etički izgubljena.