'Želim biti političar, a nama mladima treba više pozitive'

Ima puno stvari koje opterećuju učenike danas, recimo ta borba za bolju ocjenu, ali ja mislim da se previše priča o tome kako je obrazovni sustav loš, tko je kriv, tko nije. Mislim da se treba početi pričati o planovima, idejama i rješenjima kojima ćemo zaobići taj sustav, odnosno koji će taj sustav riješiti, a mislim da je moj projekt jedan od takvih planova i rješenja.

Kaže to 17-godišnji Gabrijel Lukić, učenik 3. razreda Gimnazije Sesvete. Samouvjereni, ali i vrlo pozitivan mladić ove je školske godine u svojoj školi pokrenuo projekt „Mladi za budućnost. Kroz predavanja i prezentacije koje sam priprema uz pomoć nastavnika i stručne službe u svojoj školi, svojim kolegama i vršnjacima želi ponuditi odgovore na pitanja koja ih muče, a oko kojih im, kako kaže, škola pritom ne pomaže.

-U školama smo bombardirani informacijama, činjenicama koje ćemo rijetko koristiti u životu, stoga sam došao na ideju da same učenike pitamo o čemu bi željeli znati više, što će im trebati u životu, a da o tome ne učimo u školi – objašnjava nam Gabrijel. Dosad je napravio predavanje o tome kako pronaći posao tijekom praznika, te prezentaciju o tome kako se pripremiti za upis fakulteta.

Pitaju ga za savjete

Pritom ističe kako se ne smatra educiranim stručnjakom, niti se želi takvim predstaviti, već jednostavno, kaže, želi vršnjacima pomoći kako da sami pronalaze rješenja za svoje probleme. U odabiru tema pomažu mu prijatelji, razrednica, školska psihologinja Sonja Jordanić Golub koja ga upućuje gdje pronaći izvore za svoje teme.

-Primjerice, prezentaciju o fakultetima ne držim starijim kolegama maturantima, već svojim vršnjacima. Prvo sam im predstavio informacije koje se ionako mogu naći na internetu, ali sam ih ja objedinio u pojednostavljeno predavanje - recimo, kako se prikupljaju bodovi za određeni fakultet, zašto je važna državna matura, kako si pomoći pri odluci koji fakultet se upisuje. Kad si definiraš ove odgovore, mnogo je lakše znati da si povremeno možeš dozvoliti i neku lošiju ocjenu iz predmeta koji ti neće biti tako važan. U obilju gradiva koje radimo, ponekad se ne možemo fokusirati na sve. Zato je važno na vrijeme si odrediti prioritete – tumači Gabrijel.

On na fakultet gleda kao jednu fazu u životu,alat koji će vas pripremiti da postanete ono što želite. Stoga, objašnjava 17-godišnjak, škole bi nam trebale pomoći da čim prije odlučimo o tome što želimo. Samo tako možemo se koncentrirati kako to postići.

- Rekao sam učenicima i da fakultet nije posljednja destinacija, da se više trebamo fokusirati na to što želimo postati jednog dana, a fakultet samo iskoristiti kao alat koji će nam pomoći da ostvarimo to što želimo biti.

Želim mijenjati sustav na bolje

I onda su krenula pitanja “da, ali mi ne znamo što želimo biti” i tu je problem škole jer nam ne daje odgovor na dva vrlo vrlo važna pitanja: Koje su naše kvalitete, odnosno u čemu smo mi dobri? i koja je naša strast, odnosno što mi volimo – kaže Gabrijel koji želi postati - političar. Njegova mama nije bila oduševljena takvim izborom svoga sina, ali kaže on, ima potpunu potporu svoje obitelji.

- Političar želim postati zato što želim promijeniti neke stvari. Želim mijenjati ovaj obrazovni sustav, ali ne želim pričati o lošim stvarima, već o rješenjima, planovima, idejama koje su nam potrebne da taj sustav postane bolji – jasan je, a jasna mu je i vizija o tome što želi upisati nakon mature:

- U odluci da upišem fakultet bilo mi je primarno to što kasnije želim postati. I ako sam rekao da jednog dana želim postati političar, razmišljao sam preko kojeg ću fakulteta razviti svoje kvalitete da jednog dana postanem to što želim. I smatram da, ako želim postati političar, za to mi je potreban samo stav u glavi, ali ako želim izvor znanja, recimo, zanima me poduzetništvo, financije, turizam, mislim da bih se najbolje mogao pronaći na Ekonomskom fakultetu - kaže.

U postizanju tih ciljeva, priznaje, nedostaje mu, kao i njegovim kolegama, samopouzdanje i samodisciplina. O tome ih, ističe, nitko ne uči u školi, a najviše im treba, uz suvremenije gradivo prilagođeno današnjem svijetu.

-Mislim da mladi danas najviše trebaju raditi na osobnom razvoju. Danas se ne cijeni samo uzmi lopatu, to je prošlo vrijeme, danas je moderni svijet i samopouzdanje je ključno za bilo koje zanimanje. Voli bih kad bi u školama se više stavljao fokus na osobni razvoj, i naučiti kako korak po korak doći do onoga što želimo postići. O tome želim predavati -zaključuje Gabrijel, koji se osim bavi još brojnim aktivnostima.

Nakon razgovora za 24sata, uputio se na natjecanje iz povijesti „Ponos domovine“, na kojem je lani bio finalist na državnoj razini, a to će svakako pokušati i ove godine. Osim što u školi svaki dan sluša najmanje sedam sati nastave, te odrađuje redovno svoje školske obaveze, pohađa dramsku grupu, a krenuo je u oživljavanje debatnog i volonterskog kluba. Na pitanje kako to sve stiže, odgovara njegova razrednica i mentorica, prof. Željka Župan Vuksan:

-On je učenik kakvog dobivate jednom u generaciji, jednom u životu. Izrazito je posvećen svemu što radi i ne boji se obaveza – ističe prof. Župan Vuksan, koja Gabrijela podržava u njegovim projektima.

A on sam odgovara:

- Ovdje se radi o našoj budućnosti, budućnosti učenika, budućnosti adolescenata, a ta budućnost počinje biti zaboravljena, ali mi mladi je nećemo zaboraviti nikako.

