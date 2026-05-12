Želiš TikTok bez oglasa? Plati! Uveli su pretplatu za Britance

TikTok je pokrenuo novu pretplatničku uslugu u Ujedinjenom Kraljevstvu koja korisnicima omogućuje iskustvo bez oglasa po cijeni od 3,99 funti mjesečno. Ovaj potez slijedi slične korake drugih velikih društvenih mreža i označava promjenu u načinu na koji platforme unovčavaju svoj sadržaj usred sve strožih propisa o privatnosti podataka.

Kako funkcionira nova pretplata

Nova opcija, nazvana "TikTok Ad-Free", postupno se uvodi korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu starijim od 18 godina. Za mjesečnu naknadu od 3,99 funti, korisnici će moći u potpunosti ukloniti oglase koje plasira TikTok, uključujući i one koji se pojavljuju u personaliziranom "For You" feedu. Ako još niste vidjeli obavijest unutar aplikacije, iz tvrtke su poručili da će uslugu postupno proširiti na sve korisnike tijekom sljedećih nekoliko mjeseci.

Važno je napomenuti da se ovo ne odnosi na sav promotivni sadržaj. Sponzorirane objave kreatora, koje su često označene s "#ad", i dalje će se pojavljivati u feedu korisnika. Oni koji ne žele plaćati pretplatu mogu nastaviti koristiti aplikaciju besplatno, ali će im se i dalje povremeno prikazivati personalizirani oglasi. TikTok je naglasio da se osnovno iskustvo korištenja aplikacije neće mijenjati bez obzira na odabir te da će svi korisnici zadržati pristup istim značajkama i sadržaju.

Plati za privatnost - novi standard na društvenim mrežama

Uvođenje pretplate odgovor je na regulatorne pritiske, posebice na britansku interpretaciju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Prema tim pravilima, tvrtke moraju dobiti izričit pristanak korisnika za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhe ciljanog oglašavanja. Ciljani oglasi, koji koriste podatke praćene kroz vaše online navike kako bi vam slali personalizirane prijedloge, iznimno su vrijedni jer imaju veću vjerojatnost pretvaranja gledatelja u kupce.

Umjesto da korisnicima ponudi jednostavan izbor između pristanka i odbijanja, TikTok, kao i druge platforme, uvodi treću mogućnost u sklopu modela "pristati ili platiti". Korisnici sada mogu odbiti ciljano oglašavanje tako što će platiti naknadu za korištenje platforme bez ikakvih oglasa. Ovaj model nije novost u svijetu društvenih mreža; slične pretplate koje su uvele i druge platforme poput Mete za Facebook i Instagram, kao i premium verzije YouTubea i Snapchata, pokazuju da se radi o širem trendu u industriji.

Stvaranje interneta na dvije razine

Ovakav sustav izazvao je zabrinutost među zagovornicima privatnosti, koji tvrde da stvara internet na dvije razine, gdje samo oni koji mogu platiti dobivaju veću kontrolu nad svojim podacima. Stručnjak za društvene medije Matt Navarra objasnio je ovaj problem za BBC.

​- Idemo prema društvenom internetu na dvije razine. Jedna verzija za ljude koji si mogu priuštiti više kontrole i privatnosti, a druga verzija za sve ostale - rekao je Navarra.

Uvođenje niza novih pretplata dolazi u vrijeme kada se mnogi korisnici suočavaju s rastućim troškovima života zbog globalnih i nacionalnih financijskih izazova, što dodatno otežava izdvajanje novca za ono što se nekada smatralo besplatnom uslugom.

Argumenti za i protiv

S druge strane, tvrtke tvrde da pružanje i održavanje globalnih platformi poput TikToka nije besplatno. U zamjenu za nekorištenje plaćene verzije, korisnici pristaju vidjeti oglase, što se može smatrati poštenom razmjenom. TikTok također ističe svoj ekonomski značaj za britansko gospodarstvo. Prema izvješću Oxford Economicsa, aktivnost malih i srednjih poduzeća na TikToku doprinijela je s 1,6 milijardi funti britanskom BDP-u u 2022. godini i podržala 32.000 radnih mjesta.

Kris Boger, generalni direktor TikToka za Veliku Britaniju, izjavio je da ovaj potez uravnotežuje "izbor za našu zajednicu i rast za britanska poduzeća". Međutim, ostaje činjenica da su osobni podaci koji pokreću ciljano oglašavanje nevjerojatno vrijedni, vjerojatno puno više nego što korisnici shvaćaju. Iako se radi o trgovini, pravednost te razmjene ostaje otvorena za raspravu. Novi model pretplate na TikToku vjerojatno je samo znak onoga što dolazi, gdje jedini besplatan način za očuvanje privatnosti podataka postaje potpuno prestanak korištenja takvih usluga.

*uz korištenje AI-ja