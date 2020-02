Želite poticaje za auto? Opet ćemo se igrati 'najbržeg prsta'

Hrvati koji će ove godine htjeti iskoristiti državne poticaje kako bi kupili električni ili hibridni automobil, ali i bicikle, morat će se opet pripremiti na igru ‘najbržeg prsta’ jer bi po sličnim pravilima kao i prošle godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao raspisati javni poziv i natječaj za nabavku zelenih vozila.

Prošle godine su tako kroz dva natječaja osigurali 34,5 milijuna kuna za ovaj program, odnosno otprilike 17 milijuna za građane i za tvrtke. Time su sufinancirali nabavku 1350 vozila. Od toga je bilo najviše bicikala, njih 780, te 250 motocikala i vozila L kategorije, ali i 290 električnih automobila te 35 teretnih vozila N kategorije (samo za tvrtke).

Iznosi i uvjeti trebali bi biti slični kao i lani, kažu nam u Fondu, no točan datum početka natječaja još ne znaju, jer prije ovog stiže i natječaj za energetsku obnovu kuća. U svakom slučaju, vozači koji žele voziti zelenije će u travnju ili svibnju morati pripremiti dokumentaciju, koja se sastoji od prijavnog obrasca, kopije osobne i ponude vozila s tehničkim karakteristikama. Iako je jednostavna, u nekoliko trgovina s biciklima požalili su se na dokumentaciju koja mora biti na USB-u ili CD-u, ali i na činjenicu da mnogi nisu ozbiljno shvatili to pa nisu uzimali sve podatke o biciklima. U Ciklo-Centru su nam rekli da su lani 60 posto bicikala prodali zahvaljujući poticajima i dobrom informiranju kupaca.

Tvrtke još moraju predati i BON2 te izjavu o PDV-u i potporama male vrijednosti, ali sve su to dokumenti koji se mogu dobiti u jednom danu. Fond će pak u roku 45 danas objaviti odluke o prihvaćanju zahtjeva.

Lani je Fond sufinancirao bicikle sa najviše 5000 kn, motocikle i vozila L kategorija do 20.000 kn, plug-in hibride sa 40.000 kuna, a električne automobile sa 80.000 kuna. To znači da poticaji mogu iznositi najviše 40 posto cijene vozila. Jedna od novosti koje bi se ove godine mogle naći na popisu poticaja su i sveprisutni električni romobili, no to je opcija koja je još u razmatranju, doznajemo.

Stop 'kradljivcima' mjesta

Svi, kojima su odobrili sredstva, imali su 12 mjeseci za kupnju svojih vozila ili ostaju bez prava na odobrena sredstva. No, koliko ljudi je kupilo vozilo neće se znat još nekoliko mjeseci. Naime, u Fondu su projekt zaključili tek u svibnju, a potom su slanje i obrada dokumentacije trajali još mjesec i pol dana. Tako bi tek tijekom srpnja trebali imati konačne podatke za prošlogodišnji natječaj, ali i znati koliko je sredstava ostalo neiskorišteno. Jedan od problema za Fond su i oni koji su sklopili ugovor za sufinanciranje, a na kraju odustali od kupnje vozila te potencijalno ‘ukrali’ mjesto stvarnom kupcu. Tome su odlučili doskočiti tako da se tim ljudima sada može uskratiti pravo da sudjeluju u sljedećim natječajima.

Hrvatski auto star je 14 godina i izbaci 3 tone CO2

Jedan od glavnih razloga poticanja prelaska na čišća vozila je emisija CO2, a od ukupno 5,6 milijuna tona u prometu, čak 3 milijuna su u cestovnom prometu. Velik doprinos u tome imaju stara vozila, a naš prosjek je iznad 14 godina. Svaki od 1,5 milijuna automobila godišnje izbaci čak tri tone CO2.

S poticajima smo u Hrvatskoj krenuli 2014. godine i dosad je država kroz 15 natječaja dala gotovo 110 milijuna kuna za kupnju više od 3500 vozila. Iako su električni automobili iznimno rijetki, vidljiv je pomak. Podaci Centra za vozila pokazuju da ih je 2014. bilo registrirano tek 74, a lani je u Hrvatskoj registrirano 730 automobila na struju. No u ukupnom broju to predstavlja iznimno mali udio, a glavni razlozi za to su cijena, dulje punjenje i kraći doseg od varijanti na fosilna goriva. Primjerice, nova Opel Corsa u električnoj varijanti košta 242.358 kuna, a Hyundai Kona od 263.990 kuna. Činjenica je ipak da se zaoštrava konkurencija, što vodi i padu cijena jer praktično svaki proizvođač elektrificira svoju ponudu vozila. Uz to, i punjenje je sve brže. Tako je HEP nedavno instalirao svoju prvu superbrzu punionicu od 175 kW, koja može automobil napuniti za samo 15 minuta.

Na razini Europske unije podaci su nešto bolji, pa je tako lani udio električnih i plug-in hibrida skočio sa 2 posto u 2018. godini na 3,6 posto.