Zuckerberg je gladan struje: Sklopio mega nuklearni ugovor

Kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, objavila je sklapanje dvadesetogodišnjih ugovora o kupnji električne energije iz tri nuklearne elektrane tvrtke Vistra u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz to, najavili su i razvojne projekte s dvije tvrtke koje planiraju izgradnju malih modularnih reaktora, čime su jasno pokazali smjer u kojem planiraju osigurati energiju za svoje ambiciozne projekte u području umjetne inteligencije.

Dugoročni ugovori za stabilnu opskrbu

Meta i druge velike tehnološke kompanije suočavaju se s novim izazovom: nakon dva desetljeća stagnacije, potražnja za električnom energijom u SAD-u ponovno raste, ponajviše zbog energetski intenzivnih podatkovnih centara i razvoja umjetne inteligencije. Kako bi osigurali dugoročnu i stabilnu opskrbu, u Meti su se odlučili na veliku okladu na nuklearnu energiju.

Kompanija je u priopćenju potvrdila da će kupovati energiju iz Vistrinih elektrana Perry i Davis-Besse u Ohiu te iz elektrane Beaver Valley u Pennsylvaniji. Ovaj potez, kako navode, ne samo da osigurava potrebnu energiju za Metu, već će pomoći i u financiranju proširenja kapaciteta u elektranama u Ohiu te produljiti životni vijek samih postrojenja. Postojeće dozvole za rad vrijede najmanje do 2036. godine, dok je jedan od dva reaktora u Beaver Valleyju licenciran čak do 2047. godine. Nakon objave ove vijesti, dionice tvrtki Vistra i Oklo skočile su više od deset posto.

Ulaganje u budućnost: Mali modularni reaktori

Osim osiguravanja energije iz postojećih postrojenja, Meta je hrabro zakoračila i u budućnost nuklearne tehnologije. Tvrtka će pomoći u razvoju malih modularnih reaktora (SMR) koje planiraju tvrtke Oklo i TerraPower, a iza koje stoji milijarder Bill Gates.

Pobornici SMR tehnologije tvrde kako će ovi reaktori u budućnosti smanjiti troškove jer se mogu masovno proizvoditi u tvornicama umjesto da se grade na samoj lokaciji, što je dugotrajan i skup proces. S druge strane, kritičari izražavaju sumnju da će SMR-ovi teško postići ekonomiju razmjera kakvu imaju današnji veliki reaktori. Trenutno u SAD-u ne postoji nijedan komercijalni mali modularni reaktor u pogonu, a projekti će zahtijevati ishođenje složenih dozvola.

Partnerstvo s Billom Gatesom i tvrtkom Oklo

Sporazum s tvrtkom TerraPower, koju podupire Gates, predviđa Metinu pomoć u financiranju razvoja dva reaktora koji bi mogli proizvoditi do 690 megavata energije već 2032. godine. Ugovor također Meti daje pravo na energiju iz do šest dodatnih reaktora tvrtke TerraPower do 2035. godine. Predsjednik i izvršni direktor TerraPowera, Chris Levesque, izjavio je kako će ovaj sporazum "podržati brzu implementaciju" njihovih reaktora.

Istovremeno, partnerstvo s tvrtkom Oklo usmjereno je na razvoj do 1,2 gigavata energije u Ohiu, s početkom rada već 2030. godine. Ta će podrška pomoći u "ranoj nabavi i razvoju", rekao je Jacob DeWitte, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Oklo.

Povijesni potez za američku industriju

Joel Kaplan, Metin globalni direktor, istaknuo je važnost ovih sporazuma, koji zajedno s prošlogodišnjim dogovorom s tvrtkom Constellation o održavanju rada reaktora u Illinoisu, postavljaju Metu u jedinstvenu poziciju.

​- Ovi planovi će učiniti Metu jednim od najznačajnijih korporativnih kupaca nuklearne energije u američkoj povijesti. - poručio je Kaplan.

Iz Mete su naveli da će im ovi ugovori do 2035. godine osigurati do 6,6 gigavata nuklearne energije. Za usporedbu, tipična nuklearna elektrana ima snagu od oko jednog gigavata. Već je tijekom 2024. godine Meta iskazala interes za kupnju između jednog i četiri gigavata nuklearne energije, što pokazuje ozbiljnost njihovih namjera.

Ovaj strateški zaokret ne samo da osigurava napajanje za Metine buduće tehnološke inovacije, već i šalje snažan signal ostatku tehnološke industrije o nuklearnoj energiji kao ključnom rješenju za ispunjavanje rastućih energetskih potreba digitalnog doba.