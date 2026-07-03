Zuckerberg priznao kolegama: 'Razvoj AI agenata ne ide onako dobro kako smo se nadali...'

Čini se da zamjena ljudi umjetnom inteligencijom nije tako jednostavan zadatak, barem ako je suditi prema primjeru Mete. Na internom sastanku sa zaposlenicima, izvršni direktor Mark Zuckerberg priznao je da razvoj takozvanih AI agenata ne napreduje onoliko brzo koliko se nadao, unatoč golemim ulaganjima i velikom restrukturiranju tvrtke koje je uključivalo i tisuće otkaza.

Rijetko priznanje na internom sastanku

Na sastanku održanom početkom srpnja, Zuckerberg se obratio osoblju i dao iznenađujuće iskrenu procjenu trenutnog stanja Metinih AI ambicija. Priznao je da su se nadali bržem napretku, pogotovo nakon što je tvrtka preusmjerila značajne resurse i ljudstvo u smjeru umjetne inteligencije. Njegova izjava odjeknula je među zaposlenicima koji su posljednjih mjeseci svjedočili turbulentnim promjenama unutar kompanije.

​- Putanja razvoja agenata u posljednja četiri mjeseca nije ubrzala na način na koji smo očekivali - rekao je Zuckerberg, a prenosi Reuters.

Osim kašnjenja u razvoju, Zuckerberg se osvrnuo i na nedavne otkaze, priznajući da proces nije bio "tako čist" kako je trebao biti. Dodao je kako su vodeći ljudi u tvrtki "bili zabrinuti da se nećemo dovoljno brzo kretati kako bismo se prilagodili" promjenjivom okruženju u tehnološkoj industriji, što je bio glavni pokretač bolnih rezova.

Milijarde uložene u AI i bolna otpuštanja

Ovo priznanje dolazi nakon što je Meta provela drastične mjere kako bi se u potpunosti fokusirala na umjetnu inteligenciju. Ranije ove godine, tvrtka je otpustila oko osam tisuća zaposlenika, što čini otprilike deset posto njezine korporativne radne snage. Istovremeno, još sedam tisuća ljudi premješteno je u različite AI timove, uključujući i odjel nazvan "Agent Transformation", izvijestio je Bloomberg. Sve je to dio šireg restrukturiranja s ciljem financiranja skupih ulaganja u AI infrastrukturu, za koju se očekuje da će ove godine dosegnuti čak 145 milijardi dolara.

Zuckerberg je priznao da se percipirana korist nove strukture tvrtke usmjerene na umjetnu inteligenciju "još nije ostvarila". Ipak, izrazio je uvjerenje da će kompanija početi uviđati značajnije prednosti svojih ulaganja u sljedeća tri do šest mjeseci.

Teški uvjeti za inženjere

Dok vodstvo izražava optimizam za budućnost, čini se da je moral među nekim zaposlenicima na niskoj razini. Nekoliko istraživačkih izvješća opisalo je Metin novi AI odjel kao "gulag koji uništava dušu", prema svjedočanstvima nekih inženjera koji su tamo premješteni. Ovi navodi bacaju sjenu na velike ambicije tvrtke i otkrivaju ljudsku cijenu tehnološke tranzicije.

Na istom sastanku, tehnički direktor Andrew Bosworth pokušao je umiriti zabrinutost zaposlenika vezanu uz kontroverzni softver za praćenje pokreta miša. Pojasnio je da interna istraga nije pronašla dokaze da su podaci zaposlenika korišteni za treniranje AI modela te da će program, koji je trenutno pauziran, biti dostupan samo na dobrovoljnoj bazi ako se ponovno pokrene.

Izazovi nisu jedinstveni za Metu

Zuckerbergovi komentari pružaju rijedak uvid u šire izazove s kojima se suočava cijela tehnološka industrija u utrci za razvoj autonomnih AI agenata. Iako tvrtke ulažu stotine milijardi dolara i lansiraju nove proizvode, poput Metinog "Meta Business Agent" alata za tvrtke na Instagramu i WhatsAppu, stvarni napredak prema istinski autonomnim sustavima sporiji je od javnih očekivanja.

Problem nedovoljno iskorištenih resursa također nije stran ni drugima; primjerice, i SpaceX se suočio s viškom računalne snage izgrađene za AI modele te razmatra iznajmljivanje svojih kapaciteta. Ovi primjeri naglašavaju sve veći jaz između ogromnih kapitalnih ulaganja u umjetnu inteligenciju i stvarne pouzdanosti i sposobnosti trenutnih sustava. Analitičari, poput Holgera Muellera iz Constellation Researcha, smatraju da su Zuckerbergovi iskreni komentari u konačnici dobri za tvrtku jer zaposlenicima pružaju jasnoću o trenutnom stanju.





*uz korištenje AI-ja