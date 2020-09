Andrei Andrassy u auto uletjela nepoznata djevojka: 'Molim vas pomozite, dečko me udario...'

Krenula je nova sezona Prank'da, najpopularnijeg serijala na JoomBoos YouTubeu, a žrtva u prvoj epizodi je kolumnistica Andrea Andrassy. Ona je svjedočila brutalnoj svađi dečka i cure koju su inscenirali producenti

<p>Kreni, Luka, kreni brzo! Ovaj luđak trči za nama i prati nas. Samo vozi, izderala se Andrea na pjevača Luku Nižetića s kojim je u trenutku 'incidenta' bila u autu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Luka Nižetić</strong> ove je sezone inače voditelj Prank'da, zajedno s youtuberom Brunom Lukićem, a s producentima su Andrei priuštili poslijepodne iz pakla. Luka je Andrei rekao da snimaju novi 'Drive By' show i da mu je ona prva gošća, a ona nije imala pojma da joj zapravo sprema groznu spačku. </p><p>Prije snimanja Luka i Andrea stali su na parkiralištu i otišli po nešto u ljekarnu, a kad su se vratili u auto, krenula je drama. Duška, glumica koja je glumila pretučenu djevojku i Matija, koji je glumio njezina nasilnog dečka, počeli su vikati, gurati se i vrištati pored auta u kojem su bili Andrea i Luka. Matija je Dušku optužio da ga je prevarila i odlučio ju je 'napasti' u javnosti.</p><p>Duška je u nekom trenutku utrčala u Lukin auto, sjela na zadnje sjedalo i počela plakati. Andrea je, iako u šoku, uspjela ostati donekle pribrana, uhvatila ju je za ruku, rekla da će sve biti u redu i Luku zamolila da ih što prije odveze.</p><p>- Hvala vam što ste mi pomogli. Možete me možda ostaviti tu malo dalje kod INA-ine zgrade, trebala bi me frendica čekati, s njom se nalazim, rekla je Duška, a Andrea ju je zabrinuto pitala zna li njezin dečko gdje idu.</p><p>Andrea je zamolila Dušku da ga ostavi i da se spasi kad su bili sigurni da ih više ne prati, a kasnije je priznala da je burno reagirala zato što se već jednom našla u ovakvoj situaciji, samo što tada nije bila zezancija, već zbilja.</p><p>- Prva stvar, to ti nije dečko. Trebaš ga ostaviti, a zatim ga moraš prijaviti policiji. I molim te, samo nemoj biti s njim, ne smiješ ovo trpjeti. Ima normalnih dečkiju koji ne tuku druge ljude. Samo ga ostavi, molim te - objašnjavala joj je Andrea tijekom vožnje do odredišta.</p><p>Kad su stali, na parkiralištu su ih već čekali Bruno i ostatak ekipe, a taman kad je mislila da je sve gotovo, Andrea je otkrila da je sve zapravo samo spačka. Bruno joj je pokucao na prozor i rekao da je prva žrtva nove sezone, na što mu je ona rekla:</p><p>- Znala sam! Znači, znala sam... Mislila sam u nekom trenutku pitati je li sve ovo skrivena kamera, ali iz poštovanja prema Duški nisam to mogla napraviti - rekla je.</p><p>Što je Andrea na kraju poručila svima i je li joj laknulo što ipak nije svjedočila obiteljskom nasilju, pogledajte u novom Prank'du na <strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><h2>Najpopularniji JoomBoosov serijal</h2><p><strong>Prank'd</strong> serijal <strong>najpopularniji je originalni format na JoomBoos YouTubeu</strong>, a prve dvije sezone dosad su skupile <strong>više od 20 milijuna pregleda.</strong> Time je Prank'd srušio sve rekorde gledanosti na ovoj platformi, a u trećoj sezoni youtuberima se u serijalu pridružio i Luka Nižetić. </p><p><strong>Nove epizode</strong> možete pratiti svake <strong>subote od 11:00 sati na JoomBoos YouTube kanalu</strong>, a osim Andrassy, Luka i Bruno su u ovoj sezoni prankali još neke od najvećih zvijezda domaće estrade, a među njima i Lidiju Bačić te voditeljicu Antoniju Blaće.</p>