Anezi priznala: 'Goran Jurenec mi se javio kad je show završio'

Poznata hrvatska reality zvijezda Alena Nezirević, poznatija kao Anezi, pristupila je poligrafskom ispitivanju i odgovorila na škakljiva pitanja našeg poligrafskog ispitivača Željka Grgurića u okviru serijala Poligraf koji izlazi na YouTube kanalu 24sata.

Prije samog ispitivanje priznala je kako ju je malo strah te kako očekuje neugodna pitanja, ali da ne sumnja u svoju iskrenost.

Pitanja su od prvog do zadnjeg bila teška.

- Bojite li se braka - bilo je prvo u nizu intimnih pitanja na poligrafu.

- To je jedino čega se bojim u životu. Ljudi se mijenjaju i strah me te promjene koja može uslijediti nakon nekog vremena pa par može shvatiti da ipak nisu jedno za drugo - rekla je Anezi.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL - Je li točno da vam je veličina ‘muškog ponosa’ jako važna za vezu? - pitao je detektiv.

- Imala sam u vezama sreće s tim, ali nemojte me krivo shvatiti, kako je duhovna komponenta važna tako su i te fizičke stvari bitne za vezu - rekla je Anezi i pomalo zatekla ispitivača svojim odgovorom.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL - Imate li bogat seksualni život? - nastavio je ispitivač s provokativnim pitanjima.

- Što se toga tiče bankrotirala sam kao Grčka, ali dobra vijest je što je to mojom voljom i što u svakom trenutku mogu postati ‘Milijunaš’ - rekla je kroz smijeh.

Na pitanje je li se čula s Goranom Jurenecom nakon showa, Anezi je dala prilično rezerviran odgovor.

- Je, ali reći ću samo da smo Goran i ja dobri poznanici, a za sve ostalo nemam komentara - zaključila je pjevačica i poznata reality natjecateljica.

Na koja pitanja se Anezi preznojavala, a na koja odgovorila kao od šale, pogledajte na YouTube kanalu 24sata.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.

