Ako Glory dođe u Split želim u tom trenutku najjačeg protivnika! Da ne bi bilo da se borim s nekom kantom pa da cijeli Split govori da sam prebio nekog slabog, rekao nam je kickboksač Antonio Plazibat (27). Splitskog borca posjetili smo na jednom od treninga, a on nam je pokazao kako izgleda njegov trenažni proces te otkrio niz zanimljivosti.

- Preferiram da mi trening snage i kondicije bude ujutro, a popodne kickbox. To se nekad i promijeni. Teretanu ne volim, radim ja to kvalitetno, ali mi nije gušt dizati utege gore-dolje - rekao je Plazibat kojemu je trenutni 'score' u Gloryju tri pobjede i jedan poraz. Matična dvorana mu je ona dobro poznatog Mikea Passeniera koji predstavlja kremu kickboksačkog svijeta.

- S Mikeom imam super odnos. On je u početku bio hladan, važno mu je jesi li borac. On traži ljude koji ne žele bježati od borbe ili sparinga, a puno je takvih koji govore da ih stalno nešto boli. Svaki dan se čujemo, pomaže mi u svemu. Ključni trenutak u našem odnosu je bilo kada je nakon prve borbe vidio da sam ja spreman boriti se. Tad me prihvatio i rekao ‘Moj si!’ - objašnjava Antonio koji se često povezuje s prelaskom u svijet slobodne borbe. Osim toga, Antonio ima i svoj YouTube kanal koji mu, kako kaže, služi za promociju.

- Prije bi se tukao s youtuberima nego išao u MMA. Tipa Logan Paul... nema štete, a velike pare! Pa nisam glup brate mili! Evo nek se zna, Baka Prase prozivam te. Ja tvrdim da sam najjači youtuber! - rekao je Splićanin kroz smije. Antonio Plazibat u Mike's Gymu ima sliku za koju mu je, kako kaže, bio san postaviti ju ondje, a sljedeći cilj je velika slika kakvu ima, primjerice, Badr Hari. No, Plazibat bi za to morao 'skinuti' prvaka. Komentirao je i brutalne sparinge koji se odvijaju u spomenutoj dvorani.

- U Mike’s Gymu je svima dobro poznato užasno, grozno, bezobrazno, bahato i šporko 'gašenje' ljudi. Tu stvarno bude svega i strašnih nokauta. Ljude koji su izbjegavali borbu hvatamo po dvorani... -

- Ono što mi je stalno u pamćenju kada govorimo o Mikeu je kada mi je jednom prilikom prije borbe rekao: ‘Ovo je samo borba. Kada sve ovo prođe, ja ću te i dalje voljeti! Ideš se tamo samo potući. Obitelj te i dalje voli. Daj sve od sebe i nemaš se što brinuti! - kaže Plazibat, a onda je naveo i kako on gleda na ostale sportove te ih usporedio sa svojim borilačkim.

- Nervoza postoji u svim sportovima, ali borilački su nešto posebno. Nogomet i košarku igraš svaki drugi dan, navikneš se na to pogotovo ako to radiš npr. pet godina ili duže. Na borbu se nikada ne možeš naviknuti i uvijek su nervoza i strah prije i za vrijeme borbe postojani - govori 'Plaza'. Za kraj nam je otkrio svoje najdraže i najomraženije likove iz kickboksačkog svijeta.

- Ne volim trenutnog prvaka Rica Verhoevena. Dobar je on, ali mi je dosadan. On kada je ljut, kao da nije ljut, a kad je sretan, ne izgleda kao da je sretan. Nizozemac je, oni su takvi. Najbolji u povijesti su Ernesto Hoost, Peter Aerts i Badr Hari - zaključio je Plazibat. Cijeli video pogledajte na YouTube kanalu 24sata.

