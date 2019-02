Beba u 'balonu': Plakala sam dok sam gledala kako ga rađam

Video incrivel filmado pela Lis do face https://www.facebook.com/giselinha.correa no sábado. Parto realizado pelo Dr. Waldemar R. T. De Moraes e Souza e equipe da Santa Casa de Misericórdia de Barretos-SP "Parto empelicado do 2 gemelar!!!Foi mágico. Emocionante pra toda equipe! !!A cada 80 mil partos 1 nasce empelicado!!! Estavamos aguardando estabilizar o primeiro Baby e o segundo veio de mansinho, aliás, olha aí que lindo. Momento histórico! - Escreveu Lis O vídeo completo você pode ver na página dela ou no link: https://www.facebook.com/giselinha.correa/posts/1268873726469551 Siga: https://instagram.com/ceudeborboletas Cadastre-se no Blog www.ceudeborboletas.com.br