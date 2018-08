Bijela psina iz mora iskočila otvorenih usta, čovjek u šoku!

Dok je Skomal stajao na izbočenom pramcu istraživačke brodice obavljajući svoj posao nadzora i označavanja njihovih staništa, morski pas je iskočio iz morskih dubina i krenuo prema njemu otvorenih usta. Trenutak je to u kojem se s lakoćom može u cijelosti shvatiti sva strahota koju u sebi nosi naziv 'ralje'.

Snimku je u ponedjeljak na Facebooku objavio Atlantski institut za morske pse. Na njoj se vidi kako se Skomal instinktivno povlači prema natrag kako ga psina ne bi dohvatila.

- Jeste li vidjeli ovo? Jeste li vidjeli? - povikao je ovaj biolog i odmah pogledom potražio psinu.

U izjavi javnosti povodom ovog događaja u institutu tvrde: 'Ovakvi napadi su prava rijetkost, ali ovaj video pokazuje da su ipak mogući.'

Velika bijela psina velika je oko četiri metra. Može težiti od 680 kilograma do znatno preko tone.

Ovo je drugi put u tjedan dana da je zabilježen ovako blizak susret s morskim psom u Cape Codu.

