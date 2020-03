Bio je izbjeglica, a sad je razvio igru koja simulira njihov život

Kada je sa svojom obitelji pobjegao iz Južnog Sudana u azil u Ugandi, Lual je odlučio naučiti programirati. Njegova majka je tri godine štedjela kako bi mu mogla kupiti laptop, a on je svaki dan hodao po tri sata kako bi došao do kafića s internetom i učio i vježbao programiranje.

- Majka me gledala kao da sam lud. Stalno me pitala što radim s tim računalom, ali nikada me nije sputavala - rekao je Lual kojem se upornost isplatila.

Razvio je video igru 'Salaam' što na arapskom znači mir. U njoj igrači mogu iskusiti kakav je zapravo život izbjeglica. Igrači bježe iz ratom pogođene države u potrazi za bolji životom, a na putu im stoje brojne prepreke poput nedostatka hrane i medicinske pomoći.

- Cilj igre je da ljudima lakše objasnimo kakav je zapravo život izbjeglica i da imaju empatije prema njima kada saznaju kroz što oni prolaze - objasnio je Lual. Njegova igra je u kratkom roku dobila globalnu pažnju. Sada je fokusiran na dovođenje igre na još veću platformu. Želi igru omogućiti kroz Facebook Instant Games, a zbog toga je otvorio i svoju tvrtku Junub Games.