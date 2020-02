Bivša šefica bande: U životu sam ukrala više od milijun eura

Ne žurim s ekranizacijom svog života. Pisac sam, izdavač i distributer svoje knjige. Ekranizacija je prevelik zalogaj, a ako želim to raditi, onda to mora biti prava priča, rekla je Olivera Ćirković (50). Za sebe kaže da je poročna djevica, pošten lopov i grešni anđeo. Neki obožavaju njen pozitivan duh, a drugi je kritiziraju jer, kažu, promiče kriminal.

Najpoznatija pljačkašica regije Olivera Ćirković (49) prije dvije godine je izašla iz grčkog zatvora. S njom smo se sreli u Beogradu, gdje trenutačno živi sa sinom Nikolom. Posljednjih 20 godina bila je poznata kao 'žena zmaj' u svijetu kriminala. Ni sama ne zna koliko je draguljarnica opljačkala u tom vremenu, ali je sad bezbrižna jer ponosno kaže: 'Ostalo je nešto i za penziju'.

- U Hrvatskoj, gdje god sam se pojavila, imala sam odličnu dobrodošlicu. No, Osijek mi je ostao u najboljem sjećanju. Na promociju mojih knjiga došlo je 600 ljudi - rekla je.

Iako je svijet kriminala ostavila daleko iza sebe, Olivera kaže kako je i dalje igrač, no sad je to u drugom svijetu, svijetu književnosti. Napisala je dvije knjige u kojima je sažela svoj put - kako je ušla u svijet kriminala te život u zatvoru. Iz obje knjige, kao najdraži citat izdvaja rečenicu: ‘Jak sa jakim, slab sa svima’.

- Više od dvije godine sam na slobodi, a mišljenje ljudi o meni se jako mijenjalo. Mislim da su shvatili kako ja nisam marketinški trik. Sve sam ono što sam pričala i prvog dana. A poruka kritičarima? Ne mogu vjerovati da su ljudi mazohisti. Da sjede i slušaju osobu koju ne vole - rekla je. 'Brza lova', kaže, zarazila ju je od malena, a bivši suprug ju je uveo u svijet kriminala. Upoznao ju je, kaže, s pravim ljudima koji su se njoj u tim trenucima činili kao Robin Hood.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Volim zarađivati i volim trošiti. Prvo sam u sportu zaradila veliki novac, a onda je tu došao i kriminal koji me definitivno inficirao jer je to najbrži način stjecanja bogatstva. Tad sam shvatila da za jedan dan mogu zaraditi cijeli godišnji košarkaški ugovor - rekla je o svojim počecima.

Iza nje je gotovo 1700 pljački iz kojih je otuđila više od milijun eura. No, ono po čemu je najprepoznatljivija je činjenica da je jedina žena koja je pobjegla iz grčkog zatvora.

- Bijeg nije najriskantniji potez koji sam napravila. Dvadeset sam godina provela pljačkajući. Dogodila se tisuću jedna stvar koju nisam opisivala. Naravno da nisam ispričala djela na kojima nisam pala - objasnila je Olivera.

U Grčkoj je, kaže, veća zvijezda nego u Srbiji jer smatra da su oni narod koji slavi buntovna lica.

Usporedila je i filmove o pljačkama sa iskustvom koje je ona imala. Kaže da se to dvoje ne može uspoređivati.

- Ogromna je razlika između stvarnih pljački i onih na filmu. Stvarne su puno prostije, brutalnije i bezazlenije. Nema mnogo komplikacija kao u primjerice James Bondu - tehničkih pomagala, strelica, svjetlosnih efekata, robota… Da bi se dogodila pljačka, ona treba jedino srce i organizaciju - objasnila je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U životu je bila i profesionalna košarkašica koja je igrala za srpsku reprezentaciju, a slikanje je njezina najveća strast. Tvrdi da je za to rođenja.

- Nakon slikanja bih odabrala sport jer je on odradio moj karakter i moju borbenost. Narod se mora ponositi svojim sportašima, a stidjeti se svojih političara. Političari imaju stajling mojih bivših kolega milijunaša. Nose skupe satove, rukavice, automobile - rekla je.

Pitali smo je bi li se ponovno usudila živjeti kriminalnim životom.

- Osoba koja je to napravila jednom, može ponovno i drugi put. To ne nestaje. Svaki me zatvor učinio da budem još veći i opasniji kriminalac. A pljačka u ovoj fazi života? Možda bih to ponovila, ako sve od mojih velikih planova krene po zlu - rekla je.

