Borac Satoshi Ishii: 'U Hrvatskoj su mi dali nadimak Hobit, a Stipe Drviš me zove Domagoj'

Japansko hrvatski borac Satoshi Ishii odgovorio nam je na 24 pitanja i otkrio koje je nove hrvatske riječi naučio te nedostaje li mu njegova rodna zemlja, Japan

<p>Gdje je ćenifa, jedna je od novijih rečenica koje je Satoshi naučio za vrijeme života u Hrvatskoj, točnije Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dugo godina živio je u Japanu, a dolaskom u dvoranu Mirka Filipovića zaljubio se u Hrvatsku te je uzeo čak i državljanstvo. </p><p>- Izuzetno cijenim hrvatski narod, pružili su mi dom i osjećam se ugodno. Drago mi je što sam tu - rekao nam je simpatični Ishii.</p><p>- Nedavno sam održao seminar u džudo klubu osoba s invaliditetom. Radim to jer im želim pomoći, a i dati svoj doprinos Hrvatskoj - kaže Satoshi, inače osvajač zlatne olimpijske medalje na igrama u Pekingu 2008. godine. </p><p>- Olimpijske igre doživljavam kao i borbe u svakom drugom natjecanju - kratko se nadovezao. Inače, Satoshi je dobio i niz nadimaka u Hrvatskoj. </p><p>- Hobit i Domagoj su nadimci koje sam dobio u ovdje. Stipe Drviš mi je rekao da izgledam kao Domagoj, a Hobit zato jer imam velika stopala - rekao je kroz smijeh. Satoshi dolazi iz zemlje koju manji potresi pogađaju gotovo svakodnevno pa nas je zanimalo kako je Satoshi doživi zagrebački potres iz 22. ožujka.</p><p>- Osjetio sam potres, bio sam jako uplašen jer imam traumu. Kad sam bio mali, veliki potres pogodio je Osaku, preko 100.000 kuća i zgrada se urušilo tada - kaže.</p><p>Satoshi je zadnju borbu imao 19. siječnja kada je pobijedio Clebera Souzu pa nas je zanimalo kada ćemo ga opet te s kim moći gledati u ringu ili kavezu.</p><p>- Mogu se boriti s bilo kime i bilo kada - kratko je poručio. Za kraj smo za Satoshija pripremili jedno pitanje na koje on uvijek daje pozitivan odgovor, no kada je to čuo Mirko Cro Cop, odmah ga je naučio kako, zapravo, treba odgovarati na takva pitanja. Kako se Satoshi snašao u tome, pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata?sub_confirmation=1">YouTube kanalu 24sata.</a></p>