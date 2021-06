Ovu pjesmu sam htio snimiti već jako dugo, ali sam čekao pravi trenutak. Zvuk je jako moderan, malo baca na reggaeton jer ja jako volim španjolsku glazbu, a nadam se da će ova stvar biti ono što si pustiš kad si želiš podići raspoloženje, govori 20-godišnji JoomBoosovac Marco Cuccurin o svojoj prvoj autorskoj pjesmi 'Luda je noć'.

Pjesma je danas izašla na JoomBoos YouTubeu i ostalim kanalima, a i prije samog izlaska skupila je više od 5000 'dueta' na TikToku i hrpu lajkova na ostalim mrežama. Marco je prije nekoliko tjedana izbacio teaser sound pjesme i već tad je bilo jasno da bi pjesma mogla super proći kod publike.

Iako ovo Marcu nije prvo glazbeno iskustvo kao takvo. On je prije tri godine nastupao u popularnom glazbenom showu 'Zvijezde', a od tada do danas, kaže, dosta toga se promijenilo.

- Taj show se dogodio prije sad već tri godine, a ja sam se od tada kao osoba baš dosta izgradio. Ondje sam naučio kako se ponašati na sceni i pred kamerama, to su bili moji počeci i na YouTubeu. Tad sam bio još klinac, a sad sam se izgradio, ali glazbeno sam ostao zapravo isti. Znam što želim pjevati, ja volim pop, pop i samo pop i najviše ću slijediti taj smjer - objašnjava.

Marco je dosad snimio nekoliko covera s poznatim hrvatskim pjevačicama, Lidijom Bačić Lile i Zsa Zsom, a uzbuđen je što je napokon napravio i nešto svoje.

- Uz pomoć mog super tima, mog JoomBoosa i nekih mojih ludih ideja i inicijativa nastala je 'Luda je noć'. A nadam se da nakon ove pjesme dolazi još mnogo toga. Iako ja svoja očekivanja i želje ne volim govoriti na glas, da se ne ureknem. Nadam se da će publika ovo super prihvatiti, to je važno. A onda se mogu nadati velikim stvarima i velikim pozornicama, ali i dalje idem malim koracima i polako - kaže Marco.

Spot je snimljen u Zagrebu, a u njemu je glavna glumica najpopularnija hrvatska tiktokerica Mirta Miler, ili jednostavno Mimiermakeup. S obzirom na to da su i privatno super bliski, ova je suradnja išla prirodno, a nekada bi, kaže Marco, volio napraviti i glazbenu suradnju s Voyageom.

- On je multitalentirani glazbenik, što god on napravi je hit, pa Voyage, ako ovo gledaš i čitaš, mogli bi snimiti pjesmu! Super su mi i Hurricane, Albina... Mogao bih do sutra nabrajati s kime bih volio pjevati - kaže.

Osim što pjeva, snima za TikTok i YouTube, gdje ga prati gotovo pola milijuna ljudi te snima za JoomBoos kanale, Marco se super snalazi i sa šminkom. Trenutno završava za profesionalnog makeup artista u zagrebačkoj Školi za modu i dizajn 'Profokus', a ljubav prema šminkanju kod njega je krenula rano.

- Iako sam po profesiji kuhar, nekako sam otišao u drugom smjeru. Smatram se umjetnikom, volim crtati, šminkati, pjevati, plesati... A mamu sam prvi put našminkao kad sam imao oko 11 godina. Zatim sam krenuo šminkati sebe, pa sam upisao i profesionalnu školu za makeup. Jer sve volim odraditi sto posto, ako prema nečemu zaista imam strast. Tako da se veselim što ću uskoro profesionalno moći krenuti i u makeup posao - dodaje za kraj Marco.

A kako zvuči njegova prva pjesma 'Luda je noć' te kako izgleda spot za istu, poslušajte i pogledajte na JoomBoos YouTubeu i ostalim JoomBoos kanalima, te na 24sata Oriđiđi videoteci.

