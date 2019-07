'Doček Vatrenih smo usporedili s dočekom Pape, to je ludnica'

Jednom u životu onako nešto doživiš, to je bilo mjesec dana za pamćenje. U tih mjesec dana svi su bili nekako sretni i zadovoljni, a i što se tiče našeg posla, nismo nikome ništa pokvarili, prisjetio se voditelj Zabivake Marko Šapit tog čarobnog ljeta 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

U studiju je zajedno s Robertom Prosinečkim, Mateom Beusanom, Antonom Samovojskom, Joškom Jeličićem i Stipom Pletikosom pratio svaku utakmicu Svjetskog prvenstva, a posebno i temeljito one u kojima je nastupala Hrvatska.

- Emisije smo radili po uzoru na američke i mislim da bi se tako trebalo raditi. To su emisije pune stručnih stvari, ali mora biti zabave, mora biti i zafrkancije, pa makar i na nečiji račun - objasnio je Šapit, koji je po prvotnom planu trebao odraditi samo polovicu emisija, a onda otići u Rusiju kao reporter. No nakon dobrog prijema kod ljudi, odlučili su nastaviti sa Zabivakom u istoj postavi.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Mnogi još uvijek pamte snimku ludnice u studiju kada je ekipa slavila pobjedu Hrvatske i njihovu neviđenu euforiju.

- Svi oni izgledaju 'cool', mirni, ali oni su bili van sebe, svi. Na neki način, kada ti uzmeš te naše nogometaše, i Stipu i Robija i Jeličića, oni su svaki na svoj način bili dio toga i znaju te ljude. Kad sam vidio Samovojsku da plače u studiju, što ti čovjek više treba reći, to je bila kulminacija svega - rekao je Šapit.

Otkrio nam je i da legendarnom Antonu Samovojski nije uspio postaviti pitanje na koje ne zna odgovor, ali i da je Samovojska u jednom trenutku htio otići iz emisije.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Imao je jednu grešku, bio se zabunio za Bosmana i to ga je ubilo u pojam. Htio je otići doma i ne vratiti se više, pa smo ga morali uvjeravati da je sve okej. Onda sam mu ja pokazao poruke pratitelja, koje ga nisu kritizirale, već su bile: 'Bi li možda mogli reći gospodinu Samovojski da se možda malo zabunio?, i taj prijem kod ljudi ga je oduševio, pa je nastavio - ispričao nam je Šapit.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što su Vatreni tog 15. srpnja 2018. odigrali svoju posljednju utakmicu na SP-u i postali viceprvaci, u Hrvatskoj ih je čekalo slavlje za pamćenje. Šapit se prisjetio kako su taj veličanstveni doček spremali šest dana, a očekivali su da će doček trajati najviše šest sati, no to se nije dogodilo.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- To je bila toliko duga trasa, ne znam kako je naša tehnika to izvela. To je doček kojeg su naši po tehnici uspoređivali s prvim dolaskom Pape u Hrvatsku, s tim da se njegov dolazak spremao šest mjeseci, a ovo samo šest dana. To je bilo čudo, mi i dan danas ne vjerujemo da ništa nije pošlo po zlu, niti jedna kamera nam nije ispala, ništa - rekao je sportski novinar.

Nakon SP-a u Rusiji za njega nije bilo odmora. Dan nakon dočeka je otišao u Barcelonu na Svjetsko prvenstvo u vaterpolu.

- Meni to nije problem, ja volim svoj posao i mislim da je to najbolji posao na svijetu - rekao je.

Za Šapita su dvije priče ostale najupečatljivije od cijelog prvenstva - jedna je Rakitić, a druga Ćorluka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ivan je za mene bio naš najbolji igrač na prvenstvu, a već pomalo uobičajeno za njega, ostao je ne u drugom, nego čak i u trećem planu. A druga velika priča je Vedran Ćorluka. On nije napravio ono što većina napravi, nije se durio. Od prvotnog plana da igra se pretvorio u „gledatelja“, on je to primio najnormalnije i on je s njima unutra bio 100 posto - objasnio je Šapit, koji je istaknuo da mu je za Ćorluku i najviše žao što se oprostio od reprezentacije, ali se nada da će kad završi karijeru dobiti svoju ulogu u reprezentaciju jer je takav tip osobe potreban svakoj ekipi.

Šapitu je osim poslovnog zadovoljstva, Svjetsko prvenstvo donijelo sreće i na privatnom planu. Devet mjeseci nakon rodila mu se kćerka Tena.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.