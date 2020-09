Emotivna Vanna posvetila je pjesmu HGSS-u, vatrogascima i liječnicima: Vi mijenjate svijet!

U sklopu Žujine društveno odgovorne kampanje "Dobri ljudi", Vanna je otpjevala pjesmu koju je, zajedno s građanima, napisao Ante Pecotić. Posvetili su je herojima koji su nas proteklih mjeseci učinili ponosnima

<p>Svaka vrsta zahvale koja je podsjetnik da i u teškim vremenima ima puno ljudi koji su spremni pomoći jedni drugima bez želje za samopromocijom i eksponiranjem je pohvalna i drago mi je da sam dio ove <strong>priče koja slavi sve poznate i nepoznate junake</strong> - rekla je je jedna od omiljenih domaćih pjevačica i glazbena diva, Vanna.</p><p><strong>Uključila se u Žujinu kampanju 'Dobri ljudi'</strong>, koja slavi sve neznane junake, a zbog kojih je ovaj svijet itekako ljepše mjesto. Vatrogascima, medicinskim sestrama, liječnicima, volonterima, svima koji su pokazali koliko srce imaju i koliko su spremni pomoći nakon zagrebačkog potresa te u neizvjesnim vremenima korone, otpjevala je stihove zahvale - pjesmu 'Junaci'.</p><p><strong>EKSKLUZIVNO POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Hrabrost, optimizam, međusobna podrška... Upravo to je ono što smo u najtežim trenucima koji su nas ove godine zatekli tražili u svojoj okolini. Potres, korona virus, briga za obitelj... No, upravo ono što nam je neprestano vraćalo osmijeh na lice su mali, a zapravo tako veliki heroji koji su tu uvijek kad je potrebno - kojima je to životna misija, koji se bezrezervno daju, a za koje nemamo priliku tako često čuti. </p><p>Vatrogasci koji danonoćno spašavaju Zagreb od rušenja, zdravstveni djelatnici kojima skidamo kapu za svaku noć koju probdiju s našim najmilijima, HGSS-ovci koji riskiraju vlastite živote kako bi spasili tuđe, volonteri koji su nosili hranu našim bakama i djedovima… Svoje strahove i brige potisnuli su kako bi čuvali nas. <strong>U najgorim situacijama pokazali su se oni najbolji – ljudi s ogromnim srcem.</strong></p><p>U znak zahvalnosti na svakoj toploj riječi i gesti te herojskom činu, u kreiranju stihova sudjelovali su Žujini fanovi u sklopu Žujinog online natječaja "Opjevani junaci" i tako je nastala svojevrsna oda svim našim svakodnevnim herojima.</p><p>''Za neznane heroje baci kapu u zrak,</p><p>Hvala vam do neba vaše ruke su tad iz praha</p><p>vratile u život moj grad!</p><p>Jer samo junaci mijenjaju svijet</p><p>Samo junaci pobjeđuju zlo, uvijek daju sebe samo za druge, zapamti to!'' – napisali su <strong>Valentin Gašparac, Anđelko Antić Blažević, Sandra Pešut, Lidija Kovačić i Vedrana Crnković</strong> u sklopu online natječaja "Opjevani junaci".</p><p>- Nevjerojatno je kakve smo predivne stihove i riječi prikupili tijekom aktivacije. Na takve reakcije ne možeš ostati ravnodušan. U svakom slučaju, hvala autorima pjesme i našim partnerima na ovom projektu. Posebno hvala svima koji slobodno vrijeme stavljaju u službu onih kojima je pomoć najpotrebnija. Naša kampanja „Dobri ljudi“ je inspirirana upravo vama - istaknula je <strong>Ana Štebih Pinjuh, </strong>direktorica marketinga Zagrebačke pivovare.</p><p><strong>Kampanja „Dobri ljudi“ slavi ove junake već mjesecima. Posvetili su im i izložbu.</strong></p><p>Početkom rujna, u centru Zagreba, poznata zadarska fotografkinja Mare Milin predstavila je izložbu "Dobri ljudi", odnosno portrete volontera koji su pokazali svoju veličinu kad je to bilo najpotrebnije.</p><p>Fotografirala je, Doru Zane, Hrvaticu koja inače živi u Amsterdamu te koja je zajedno s prijateljicama preko crowdfunding kampanje prikupila pozamašan iznos za obnovu Zagreba nakon potresa. Tu su i volonteri iz Hrvatske mreže beskućnika, Plavog telefona, HGSS-a, udruga i organizacija kojima je Žuja u sklopu kampanje "Dobri ljudi" donirala milijun kuna. </p><p>Fotografije njihovih iskrenih lica, izložili su na Zrinjevcu. Ovaj spot nastavak je inspirirajućeg projekta koji je stavio na tron one koji to doista zaslužuju. Junaci, hvala vam od srca što ste tu uz nas!</p><p>Više informacija o kampanji te kako se uključiti u nju, dostupno je na <a href="https://gdehr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=cjVFL0_tmQ1zWXh2wnz2KsUGXmZ1oO7stDAa09_2UfX.67/fastid=bagtjeijxcmxardlyssxdkgqivli/stparam=vlfqqwjrgx/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://opjevanijunaci.ozujsko.com/pjesma-za-junake/?utm_source=24sata&utm_medium=display&utm_campaign=um_csr_dobri_ljudi_flight_2&utm_content=PR_article">dobriljudi.ozujsko.com.</a></p><p> </p><p><img src="https://gdehr.hit.gemius.pl/_[TIMESTAMP]/redot.gif?id=cjVFL0_tmQ1zWXh2wnz2KsUGXmZ1oO7stDAa09_2UfX.67/fastid=mliieckdcpxqzaapqgcbrcmxkvke/stparam=lkhtjmgixh/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent="/></p>