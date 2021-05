Svim ženama koje ne idu redovno kod ginekologa kažem: Posjet ginekologu na godišnjoj razini je izrazito bitan zato jer mnogo stanja i bolesti ne mora imati simptome, rekao je ginekolog Marko Kisić u novom serijalu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE 'Halo, doktore'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ginekolog je objasnio koji su najpopularniji estetski ginekološki zahvati, kako uživati u seksu, kako povećati libido, kada je potrebna umjetna oplodnja. Serijal je namijenjen edukaciji, razbijanju medicinskih mitova.

- Određene bakterije kao trichomonas vaginalis, koje nisu prisutni u rodnici, a zbog kojih se miris vaginalnog iscjetka mijenja krive su za loš miris u rodnici - objasnio je Kisić.

Kisić je u prvoj epizodi serijala objasnio i koje su to seksualne igračke štetne za žene. Objašnjava kako su loše one igračke koje mogu nanijeti štetu ženskom spolnom organu, odnosno one koje nisu za to namijenjene.

- Žene često koriste predmete koji nisu namijenjeni toj primjeni. Kod jedne žene smo našli čep od deodoranta, koji je ostao u rodnici. Drugoj ženi su čak to trebali kirurški odstranjivati - rekao je Kisić. Smatra kako razlog tome može biti sram odlaska u sex shop, što potencijalno može biti jako opasno za zdravlje.

Uz odgovore na pitanja o seksualnim igračkama te neugodnostima koje se mogu javljati tijekom seksualnih odnosa, Kisić je objasnio kada analni seks može biti štetan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Treba se izbjegavati kombiniranje analnog i vaginalnog seksa. Odnosno, ako se najprije kombinira analni pa onda vaginalni seks, tada može biti štetan jer štetne bakterije iz analnog otvora mogu narušiti floru i faunu vagine - pojasnio je Kisić.

Novi serijal 'Halo, doktore' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, na našem službenom YouTube kanalu, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.