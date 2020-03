Laura (27) nam je snimila ulice Milana: Talijani su preopušteni

Za YouTube kanal 24sata Laura Signori (27) iz Milana snimila nam je vlog u kojem je pokazala kako Talijanima trenutačno izgleda svakodnevica. Cijela zemlja je zbog korona virusa u karanteni, no postoje određene stvari koje smiju raditi, ali naravno, uz dodatan oprez.

- Karantena znači da svi koji mogu, moraju raditi kod kuće. Trgovine mogu biti otvorene, no ljudi moraju biti najmanje jedan metar udaljeni jedan od drugoga. Ne smiju se okupljati. Zatvoreni su muzeji, kina, crkve, no restorani i kafići mogu biti otvoreni od 6 ujutro do 18 h - rekla je. Kaže kako ona nimalo nije u panici, no drži se svih uputa ministarstva te smatra kako u tom slučaju panika nije opcija.

Foto: Laura Signori

- Ljudi općenito nisu u panici, pogotovo ovdje u centru Milana. Mislim da su čak premalo brinu o svome zdravlju, ali i o tuđem - rekla je. Čim je izašla na ulicu, iznenadilo ju je broj ljudi.

- Ispred trgovine ljudi moraju čekati jer u jednoj prostoriji ne smije biti više od petero ljudi odjednom - rekla je te snimila gužvu ispred trgovine.

