Hrvatica se vratila iz Irske da postane nova YouTube zvijezda

Iako je svoju prijavu za Videostar poslala doslovno u zadnji čas, 23-godišnja Karlovčanka Ozana Mileusnić, koja nešto manje od godinu dana živi i radi u Maynoothu u Irskoj, osvojila je mentore youtubere Petru Dimić, Matiju Lazarevića LayZ-ja i Filipa Dejanovića TheSikrta svojom energijom i neobičnim duhom i prošla u finale showa.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201829 / ]

Upala je u LayZ-jev tim i priznala da je prijavu pripremala još od rujna, ali je nije mogla poslati dok sve nije bilo potpuno savršeno.

- Ja sam prijavu spremala dugo, sa svojim prijateljem, sve je snimljeno u Irskoj, ali nisam si mogla dopustiti da je pošaljem ranije jer mi nije bila dovoljno savršena. Zato sam je poslala u zadnji čas, zadnji dan. Nakon što sam prijavu poslala u nedjelju navečer, otišla sam spavati jer sam u ponedjeljak radila noćnu smjenu. Kad sam se probudila u ponedjeljak predvečer vidjela sam da imam hrpu mailova, poruka, poziva. Sve su to bile poruke JoomBoos tima koji mi javlja da sam prošla u finale i da bih trebala još samo potpisati ugovor i onda doći na snimanje u Zagreb. Ništa mi nije bilo jasno – objašnjava Ozana.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tada nije bila sigurna je li sve samo šala, ali bilo joj je toliko stalo do toga da uđe u Videostar da je 15-sekundni video snimala na poslu tijekom te večeri, ugovor je potpisala u zadnji čas, a onda je tri dana kasnije uzela slobodne dane, sjela na avion i doputovala u Zagreb na snimanje nove Videostar epizode. I na intervju je stigla doslovno iz zračne luke, nije spavala više od 40 sati, ali nije joj bilo naporno jer joj je postati JoomBoos zvijezda trenutno najveći životni fokus.

Prvi put na pozornici sa sedam godina

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ozana je prvi puta na pozornicu stala sa sedam godina, kad se publici predstavila plesnom točkom i tada je, kaže, osjetila da je to ono što želi raditi do kraja života. Osim plesom, bavi se i glazbom, pjevanjem i obožava tetovaže i, dodaje, potpuno je luda.

Iako oduvijek zna da je biti zvijezda i biti drugačija njezin san, tijekom života je često zaboravljala na sebe i na svoje snove te je umrtvila tu svoju želju za nečim većim i boljim. I, onda kad je mislila da su joj snovi potpuno srušeni i da više nema šanse da napravi nešto od sebe, u njezinom životu se pojavio Leon Vit, mladi glazbenik i Ozanin veliki prijatelj s kojim je snimila pjesmu i spot Fearless. Nakon toga je krenula lavina.

- Meni je Leon bio pojam uspjeha. Mladi dečko iz Karlovca, kao i ja, koji radi ono što voli, koji sam sebi snima spotove, radi pjesme, i to sve na engleskom jeziku. Bila sam mu velika podrška, a onda me pozvao da snimimo nešto zajedno. Snimili smo pjesmu Fearless, a spot smo snimali s Matijom Lazarevićem LayZjem, inače slavnim JoomBoosovim youtuberom i prvim pobjednikom Videostara – govori.

Radila je tri posla i bila je nesretna

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ozana je u tom periodu, dakle prošlo ljeto, radila u Dubrovniku i bila rastegnuta na čak tri posla. Radila je u pekari, vodila je breakdance u jednom dubrovačkom plesnom studiju, a navečer bi bukirala party ture. Iako je tada počela raditi nešto po pitanju svoje karijere, još se uvijek ništa ozbiljno nije događalo.

- Tada sam se baš ubijala od posla. Bilo mi je teško, tijelo me boljelo, malo sam spavala, plaća je bila mala i shvatila sam da si to više ne želim i ne smijem raditi. Samoj sebi sam rekla da se ne želim tako uništavati ni za što, da si ne želim to raditi i da moram nešto ozbiljno napraviti od svog života i krenuti u ostvarivanje svojih snova. Krenula sam raditi na tome da postanem zvijezda – objašnjava.

U Irskoj radi u jednom lancu brze prehrane

Nakon završetka ljetne sezone otputovala je u Irsku, gdje se potpuno pronašla i opustila, a iako trenutno ondje ne radi posao iz snova, već radi noćne smjene u jednom lancu brze prehrane, ondje je našla svoje mjesto i otvorila se novim mogućnostima te je počela raditi na ostvarivanju svoje želje da bude nova JoomBoos Videostar zvijezda.

- Počela sam intenzivnije pratiti YouTube scenu i divila sam se svima koji ondje nešto uspijevaju postići. LayZ mi je oduvijek bio pojam, bilo mi je drago vidjeti da je netko iz mog grada napravio nešto tako veliko i postao zvijezda, ali sam i sama htjela nešto takvo. Ipak, moja vizija YouTubea je bila nešto potpuno drugačije, ja želim biti potpuno luda, u stilu Lady Gage koja je moj veliki idol. Želim biti autentična – priča Ozana.

Spremna je na sve da uspije

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Priznaje, spremna je na apsolutno sve da uspije, jer joj se čini da joj je ovo sad zadnja i najveća prilika da napravi nešto ogromno. Iako se opisuje kao ludu i energičnu, ne želi se samo glupirati pred kamerama. Želi biti autentična, iskrena i društveno odgovorna. Želi biti inspiracija svima koji se možda osjećaju odbačenima, drugačijima, neshvaćenima. I sama je kao tinejdžerica u školi bila odbacivana, nevidljiva i zbog toga želi djeci danas poručiti da biti drugačiji nije loše i da se toga nikad ne bi trebali sramiti.

- Videostar je za mene najveća prilika za uspjeh. Ako pobijedim, spremna sam se odreći života u Irskoj, iako sam ondje zaista pronašla svoje mjesto. Spremna sam se vratiti u Hrvatsku i živjeti i snimati ovdje. Ako uspijem, želim svoj uspjeh usmjeriti u to da promijenim društvo na bolje. Kad sam se tek počela probijati na YouTube sceni javilo mi se nekoliko djevojčica koje su mi rekle da se vole otkako su mene vidjele. Želim da se tako zbog mene osjeća što više ljudi, želim svima pokazati da je u redu biti lud, otkačen i svoj, da je u redu biti hrabar – dodaje Ozana.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za Ozanu je najvažnije da ono što radi - radi srcem, a takvih mladih ljudi uvijek treba. Nije joj najvažniji izgled, nije joj najvažnija estetika, njoj je najvažniji izražaj. Priznaje da je spremna slušati savjete iskusnijih i pametnijih, ali od nekih svojih principa u poslu ne želi odstupati. Najveća životna inspiracija su joj mama i sestra koje su joj u svemu podrška, a od ostalih se kandidata, kaže, ističe energijom i zapravo na njih ne gleda kao na konkurenciju.

YouTube karijera njoj bi bio najveći uspjeh koji joj se dosad u životu dogodio, a prema javnosti će uvijek, dodaje, biti iskrena i bez dlake na jeziku. Ona se nema čega sramiti i zbog toga je nije strah što će drugi reći i misliti o njoj. Važno joj je da bude primijećena i da pod svjetlima reflektora može sjati autentično, a pobjeda na ovogodišnjem izdanju Videostara omogućila bi joj i to i još mnogo više od toga.

Pobjeda bi joj osigurala ugovor s JoomBoosom u iznosu od 100.000 kuna te genijalan Eurotrip po 10 najvećih europskih gradova!