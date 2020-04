Izgubila 70 kg pa našla ljubav: 'Spojilo nas je 'skidanje' kila...'

Bila sam depresivna, nisam se osjećala dobro, a sve sam to držala u sebi. Nezdravo sam se hranila i nisam uopće vježbala, rekla je Kanađanka Desiree Hunt. Kada u avionu nije mogla staviti pojas, a to se bojala reći, shvatila je da treba promijeniti svoj život.

Na svoje 'fitness putovanje' krenula je prije osam godina. Najprije je pokušala s raznoraznim dijetama, tabletama za mršavljenje i drugim 'trikovima', ali shvatila je da to ne 'pali'. Počela je istraživati koje namirnice joj odgovaraju i kako prilagoditi svoju prehranu. Krenula je i s laganim vježbala, a poslije ih je i pojačala. Sve to je dovelo do nevjerojatnog rezultata - u 18 mjeseci izgubila je čak 70 kilograma.

Foto: Instagram - Napokon sam se osjećala dobro i sretno. Shvatila sam kako mogu poboljšati svoj život - rekla je Desiree. Svoje iskustvo i savjete počela je dijeliti s drugima. Postale je licencirani nutricionist i fitness trener pa sada daje savjete svima onima koji žele smršaviti.

Na svojem 'fitness putovanju' upoznala je i sadašnjeg partnera Kevina Millera. I on je, kao i ona, nastojao izgubiti kilograme. I u tome je uspio. Sada zajedno treniraju i sretni su svojim napretkom i, kako kaže, svom novom boljem životu.