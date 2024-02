Je li Kylie Jenner pretjerala s estetskim tretmanima?

Nakon ovogodišnjeg Paris Fashion Weeka na kojem je Kylie Jenner bila gošća na nekoliko revija, uslijedile su i reakcije o njenom izgledu na društvenim mrežama. Komentatori na TikToku i Instagramu smatraju da je ova influencerica prejerala s korištenjem dermalnih filera te da izgleda puno starije od svojih 26 godina.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Kylie i njene korekcije komentirali smo s doktorom estetske medicine Mladenom Dudukovićem.

- Obitelji Kardashian trenutačna slava i popularnost ne dozvoljavaju da se ne brinu o svom izgledu. Nije tajna i viđeno je puno puta da je ona napravila vjerojatno jako puno tretmana.

Zvijezda reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' priznala je i sama u nekoliko navrata da se podvrgnula povećanju usana, ali da je zabluda da je bila na ostalim korekcijama koje joj se pripisuju.

Međutim, doktor Duduković smatra da su upravo estetski tretmani pomogli Kylie da od obične djevojke iz susjedstva postane idol društvenih mreža.

Foto: Dennis van Tine/Press Association

- Njen izgled je prije bio 'običan', što nije loše, ali s takvim izgledom ne bi mogla biti ono što je danas i diktirati trendove u modi i make up-u.

