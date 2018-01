Je li te sram, državo? Servirali su Maškarinu novo poniženje

"Presuda me nije rastužila. Ja sam duboko razočaran što državni aparat ne funkcionira kako bi trebao. Ovo je propust sudstva, nemar, nered i nepoštovanje zakona unatoč očitim činjenicama", rekao nam je u petak Miroslav Maškarin (31).

Taj Rabljanin, koji je u srpnju 2006. godine zbog pogreške liječnika riječkog KBC-a uslijed operacije slijepog crijeva ostao bez noge, već 12 godina pokušava dobiti sudsku zadovoljštinu. Na ročištu u četvrtak sutkinja riječkog Općinskog suda Brankica Grgurić izrekla je odbijajuću presudu i odbacila sve optužbe protiv liječnika Branka Popovića, zbog kojeg je ovaj Rabljanin, u dobi od svega 20 godina, ostao bez noge. Dr. Popović je bio optužen da je iz nehaja, kao doktor medicine, nesavjesno postupao obavljajući svoju djelatnost i time prouzročio teške tjelesne ozljede Miroslavu Maškarinu. Kazneni postupak protiv Popovića obustavljen je zbog zastare koja je nastupila još 2014. godine.

Nakon višegodišnjeg sudskog postupka, ispitivanja više vještačkih timova, svjedočenja liječnika koji su bili dijelom operativnog tima prije i u postoperativnom tijeku, svjedočenja medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja, kirurg Branko Popović je sredinom rujna 2011. godine proglašen krivim. Osuđen je na kaznu zatvora od osam mjeseci, uvjetno na dvije godine.

No ova prvostupanjska presuda ukinuta je potkraj listopada 2012. godine, i to rješenjem Županijskog suda. Predmet Maškarin se tako opet našao na stolu sutkinje prvostupanjskog suda. No 1. siječnja 2013. godine na snagu je stupio novi Kazneni zakon, a novo suđenje dr. Popoviću počelo je 21. svibnja iste godine. Prema starom zakonu, za to je djelo bila predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, no novim zakonom za isto je djelo kazna smanjena do maksimalno godine dana. Kako se kod izmjene zakona uvijek primjenjuje blaži zakon, tako je bilo i u ovom slučaju. S Općinskog suda u Rijeci u petak su nam odgovorili kako je sutkinja Grgurić kazneni postupak protiv okrivljenika Popovića obustavila rješenjem od 27. veljače 2017. godine.

Županijski sud u Rijeci to je rješenje ukinuo 4. listopada 2017. godine i naložio sutkinji da umjesto rješenja donese presudu, što je ona i učinila na ročištu u četvrtak. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci već je najavilo žalbu jer smatraju da nema zastare.

Miroslav Maškarin je u noći na 10. srpnja 2006. godine s Raba prevezen na Hitnu riječkog KBC-a zbog rutinske operacije slijepog crijeva. Prema optužnici, dr. Popović je pri uvođenju kirurškog instrumenta troakara Maškarinu probio trbušnu aortu, uslijed čega je došlo do jakog krvarenja te ugroze više organa.

U nastavku donosimo rekonstrukciju cijelog slučaja koji traje 12 godina:

9. srpnja 2006. - Maškarin ostao bez noge na rutinskog operaciji

Miroslava Maškarina, tada 20-godišnjaka, primili su u KBC Rijeka zbog upale slijepog crijeva. Operaciju je započeo specijalizant, a nastavio dr. Branko Popović. Tijekom zahvata došlo je do presijecanja aorte što je izazvalo krvarenje i hemoragični šok.

Zbog smanjene cirkulacije krvi i atrofije mišića, Maškarinu su desetak dana nakon operacije morali amputirati lijevu nogu, i to u visini polovice bedrene kosti. Rutinska operacija mladiću je u potpunosti preokrenula život i to samo nekoliko dana prije nego je planirao proslaviti polaganje vozačkog ispita.

15. listopada 2008. - Počelo suđenje kirurgu koji ga je operirao

Na riječkom Općinskom sudu počelo je suđenje kirurgu Branku Popoviću. Teretilo ga se za propuste pri operaciji. U optužnici se navodilo da nije bio dovoljno pozoran pri odabiru metode i provođenju zahvata te da je olako smatrao da neće ugroziti život i zdravlje pacijenta.

- Ne smatram se krivim - izjavio je tada Popović smatrajući da je postupio prema pravilima struke.

- Svaki operativni zahvat nosi rizik i pacijent toga mora biti svjestan. U jednom trenutku, prilikom promjene instrumenta za operiranje, uočio sam krvarenje. Nisam znao odakle ono potječe, a pošto me anesteziolog odmah nakon toga obavijestio o velikom padu tlaka pacijenta, zahtijevao sam da se u pomoć pozovu doktori Uravić i Depolo. Smatram se sposobnim sanirati takav tip ozlijede, no bolje da ima više ruku, tada je postupak brži i lakši. A stanje je bilo ozbiljno. U takvoj situaciji nema čekanja. Odlučio sam se na otvaranje trbušne šupljine, jer iskustvo mi je govorilo da nešto ne štima. Pa nisam ja od jučer u kirurgiji, odlučno je govorio Popović.

21. studenog 2008. - Saslušani liječnici koji su pomagali dr. Popoviću

U slučaju protiv doktora Branka Popovića saslušani su liječnici Arsen Depolo, Miljenko Uravić i Božidar Krstulović. Oni su ponovili svoje iskaze, koje su dali i na građanskoj parnici kojom Maškarinovi traže odštetu. Doktor Uravić u sudnici je pokušavao objasniti razliku između pogreške i komplikacije posluživši se neobičnim primjerom.

- Komplikacija vam je kad, primjerice, tučete orahe i udarite se po palcu. To niste planirali, a desilo se - rekao je Uravić.

Foto: Pero Lovrovic/PIXSELL

10. prosinca 2008. - Maškarin traži 13 milijuna kuna

Na riječkom Općinskom sudu počela se rasplitati parnica u kojoj Rabljanin Miroslav Maškarin od KBC-a Rijeka i Republike Hrvatske potražuje odštetu u iznosu od 13 milijuna kuna. Na ročištu je odlučeno kako će se o okolnostima tijeka operacije ispitati liječnici Miljenko Uravić i Arsen Depolo (kirurzi koji su pozvani u pomoć nakon ozljeđivanja aorte), anesteziolog Goran Pavelić, kirurg Branko Popović i njegov asistent Janoš Horvat. Petorica navedenih liječnika već su svoje iskaze dali u kaznenom postupku koji se vodio protiv operatera Popovića te u parnici u kojoj obitelj Maškarin potražuje odštetu.

6. svibnja 2009. - KBC odbio nagodbu

Miroslav Maškarin trebao je svjedočiti u nastavku suđenja no zbog lošijega zdravstvenog stanja i bolova nije došao na sud.

- Miroslav nije potpisao pristanak za operaciju. Da smo znali što se uporabom laparoskopske metode može dogoditi, sigurno bismo odbili takav oblik operacije - rekao je Maškarinov otac Ivica.

Kada ga je zastupnik KBC-a, odvjetnik Goran Gatara, pitao ima li ikakvih saznanja o mirnom rješenju spora i mogućoj nagodbi, odgovorio je da nitko s njim zbog toga nije kontaktirao.

Maškarinova odvjetnica Ingrid Barić spomenula je u prošlom ročištu kako i dalje teže mirnom rješenju spora te da do sada nisu primili nikakvu pismenu ponudu za nagodbu. sto je tako na prošlom ročištu odvjetnik Gatara rekao kako su postojali neposredni razgovori s KBC-om o mirnom rješenju, no ponuda je odbijena.

19. kolovoza 2009. - Liječnici nisu krivi?

Splitski vještaci utvrdili su kako liječnici nisu pogriješili, nego da je došlo do “specifične komplikacije laparoskopske tehnike” kojom je operiran Maškarin. No njihov se nalaz ne slaže s ranijim nalazom vještaka Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Tada je tijekom kaznenog postupka protiv kirurga Branka Popovića utvrđeno kako je nedvojbeno došlo do liječničke pogreške.

Foto: Goran Kovacic/Pixsell

9. rujna 2009. - 'Mislio sam da sam stradao u prometnoj'

- Sjećam se da sam se probudio s bolovima u trbuhu. Tata me vozio u riječki KBC jer sam imao upalu slijepog crijeva. Ne sjećam se detalja prije operacije, zbog šoka kojeg sam proživio, neki su mi se dijelovi sjećanja doslovno izbrisali - počeo je svoju priču Miroslav.

Otišao je na operaciju i probudio se u KBC-u Sušak u vrlo lošem stanju s amputiranom lijevom nogom. Otac mu je, kaže, sve objasnio, a Miroslav kaže da je isprva mislio da je nastradao u prometnoj nesreći. Proveo je dva mjeseca u bolnici i dobio otvorene rane po tijelu od ležanja.

- Dva sam se dana žalio na bolove u plućima. Nakon mog inzistiranja poslali su me na slikanje, gdje je ustanovljeno da imam upalu pluća - svjedočio je Maškarin.

Od stresa i jakih lijekova izgubio je kosu i pao na 48 kilograma. U ove tri godine nikada nije bio na rehabilitaciji jer mu nisu odobrili zahtjev.

Svjedočio je i specijalist anesteziolog Božidar Krstulović, koji je opisao sam tijek operacije, s anesteziološkog pogleda, nakon što je mladiću probijena aorta.

5. travnja 2011. - Maškarin dobio ponudu za odštetu od 2,5 milijuna kuna

Iako se već u veljači znalo da je Vlada odobrila KBC-u Rijeka da Miroslavu Maškarinu isplati 2,5 milijuna kuna odštete zbog gubitka noge pri rutinskoj operaciji, obitelj Maškarin tek u travnju dobila je službenu obavijest o tome.

Miroslav je o ponudi doznao iz novina što ga je povrijedilo. KBC Rijeka Maškarinu je nudio 1.952.000 kuna odštete, materijalne i nematerijalne te još 515.000 kuna njegovim roditeljima i sestri za duševne boli.

9. svibnja 2011. - Obitelj odbila odštetu

Maškarinovi su odbili nagodbu, odnosno ponudu Vlade RH da se obitelji Maškarin ponudi 2,47 milijuna kuna odštete. Maškarinovi odvjetnici dogovorili su svoj honorar u iznosu od 18 posto od dosuđene svote, bilo da je riječ od ponuđenih 2,5 milijuna kuna ili traženih 13 milijuna kuna.

13. rujna 2011. - Kirurg: 'Miroslave, žao mi je', Maškarin: 'Kasnite pet godina'

Miroslave moj, ti i ja smo dio svjetske statistike. Znam da ti se život nakon operacije potpuno promijenio. Žao mi je kao da si moje dijete, drhtavim se glasom kirurg Branko Popović ispričao Miroslavu Maškarinu na Općinskom sudu u Rijeci.

Uslijedile su završne riječi tužitelja da bi na kraju Miroslav Maškarin rekao kako mu isprika nakon pet godina ništa ne znači.

Foto: Goran Kovačić / PIXSELL

15. rujna 2011. - Kirurgu uvjetna kazna

Doktor Branko Popović na Općinskome sudu u Rijeci proglašen je krivim za nesavjesno liječenje iz nehaja. Sutkinja Sandra Vučković osudila je Popovića na nepravomoćnu kaznu zatvora od osam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.

Novinarima zbog nedostatka mjesta nije dozvolila ulazak u sudnicu, pa je javnost ostala uskraćena za obrazloženje presude. Miroslav Maškarin nije se pojavio na izricanju, a Popović je nakon što je čuo odluku sutkinje šutke prošao kraj novinara.

28. prosinca 2015. - Maškarin trebao dobiti šest milijuna kuna odštete

Općinski sud u Rijeci nepravomoćno je odlučio da KBC Rijeka i Republika Hrvatska Miroslavu Maškarinu isplate novčanu naknada u iznosu od 5.994.759,31 kuna. Mladić je tražio 13,7 milijuna kuna.

3. ožujka 2017. - Maškarin nije dobio ni kune

- Razočarani smo, sustav nije obavio svoj posao, rekao je Miroslav Maškarin.

Protiv kirurga Popovića na Općinskom sudu u Rijeci obustavlja se kazneni postupak zbog zastare koja je nastupila još 2014. godine. Prema tumačenju sutkinje Brankice Grgurić sa suda u Rijeci, zastara je nastupila nakon šest, tj. osam godina jer je, zbog promjena Zakona, došlo do prekvalifikacije kaznenog djela.

14. travnja 2017. - Maškarin dobio šest milijuna kuna odštete

Miroslav Maškarin je dobio 5.994.759 kuna,od čega je 2.450.000 za neimovinsku, a 3.544.759 kuna za imovinsku štetu. Presuđena je naknada za neimovinsku štetu od 1.380.000 kuna, odnosno 3,1 milijun s kamatama, imovinska je šteta vraćena na ponovno utvrđivanje.

26. siječnja 2018. - Odbačene sve optužbe protiv kirurga

Sutkinja Općinskog suda Brankica Grgurić izrekla je odbijajuću presudu i odbila optužbu protiv dr. Branka Popovića kojeg se teretilo za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi. Odbijena je zbog nastupa zastare. Protiv dr. Popovića vodio se višegodišnji kazneni postupak zbog nesavjesnog liječenja iz nehaja u slučaju Miroslava Maškarina s Raba.