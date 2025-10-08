Obavijesti

Video

Komentari 0
TKO JE KRIV?

Još intenzivnije vozačke priče: Stiže šesta sezona serijala

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 1 min
Još intenzivnije vozačke priče: Stiže šesta sezona serijala
3
Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Volite napetu analizu prometnih zavrzlama, realne savjete, rekonstrukcije prometnih nesreća i dijeljenje iskustva? Onda stisnite 'zvonce' na našem YouTube kanalu 24sata i pratite nove epizode 'Tko je kriv?'

Vaš omiljeni prometni serijal vraća se na društvene mreže! Već poznati trojac - voditeljica Maria Grigoryan Vučković, automobilist Juraj Šebalj i profesor na Fakultetu prometnih znanosti Rajko Horvat - ponovno će vas zabaviti, nasmijati i naučiti prometnoj kulturi i sigurnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nekome nije namijenjeno voziti auto s više od 200 konja, a netko može i onaj od 2000 jer se zna kontrolirati - kaže Šebalj, idejni začetnik projekta.

U novoj, šestoj sezoni serijal ide korak dalje, ulazi u sivu zonu odgovornosti: tko doista snosi krivnju, kada presuđuje tehnička neispravnost, a kada ljudska pogreška? Gledatelje očekuju i ‘što ako?’ situacije koje otkrivaju koliko je tanka granica između slučajnosti i tragedije.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?'
Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Frustracije ne treba u prometu projicirati na druge - vozače, bicikliste, motocikliste - upozorava profesor Horvat.

Kroz 12 epizoda rekonstruirat će se stvarne nesreće i incidenti, uz analize prometnih stručnjaka i savjete koji razbijaju mitove. Bit će riječi o vožnji noću, u magli, kroz složena raskrižja i u neobičnim situacijama koje često prolaze nezapaženo.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?'
Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Ova sezona istražuje granicu između razumijevanja i zakona. Krivnja nije uvijek crno-bijela- dodaje Šebalj.

Nove epizode pratite svake srijede na YouTube kanalu 24sata, a najbolje trenutke na TikToku, Instagramu i Facebooku. 

Uoči početka stižu i teaser snimke, kvizovi, ankete s prolaznicima, a čekamo i vaše kritičko mišljenje i analize u komentarima ispod videa.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?'
Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ako ste ikada stajali na cesti i pitali se ‘tko je kriv?’ - ova sezona donosi odgovore.

Pogledajte najbolje trenutke pete sezone: 

VIDEO
Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Mario Mandarić za 24sata: Evo cijela istina zašto sam Butkoviću uzeo žig Plave kamenice!
VELIKA ISPOVIJEST

Mario Mandarić za 24sata: Evo cijela istina zašto sam Butkoviću uzeo žig Plave kamenice!

Mario Mandarić kaže kako iza činjenice da je registrirao žig i ime Plava kamenica, pod kojim Davor Butković godinama objavljuje gastronomske recenzije nema velikog plana, a možda i - ima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025