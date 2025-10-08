Još intenzivnije vozačke priče: Stiže šesta sezona serijala

Vaš omiljeni prometni serijal vraća se na društvene mreže! Već poznati trojac - voditeljica Maria Grigoryan Vučković, automobilist Juraj Šebalj i profesor na Fakultetu prometnih znanosti Rajko Horvat - ponovno će vas zabaviti, nasmijati i naučiti prometnoj kulturi i sigurnosti.

- Nekome nije namijenjeno voziti auto s više od 200 konja, a netko može i onaj od 2000 jer se zna kontrolirati - kaže Šebalj, idejni začetnik projekta.

U novoj, šestoj sezoni serijal ide korak dalje, ulazi u sivu zonu odgovornosti: tko doista snosi krivnju, kada presuđuje tehnička neispravnost, a kada ljudska pogreška? Gledatelje očekuju i ‘što ako?’ situacije koje otkrivaju koliko je tanka granica između slučajnosti i tragedije.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Frustracije ne treba u prometu projicirati na druge - vozače, bicikliste, motocikliste - upozorava profesor Horvat.

Kroz 12 epizoda rekonstruirat će se stvarne nesreće i incidenti, uz analize prometnih stručnjaka i savjete koji razbijaju mitove. Bit će riječi o vožnji noću, u magli, kroz složena raskrižja i u neobičnim situacijama koje često prolaze nezapaženo.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Ova sezona istražuje granicu između razumijevanja i zakona. Krivnja nije uvijek crno-bijela- dodaje Šebalj.

Nove epizode pratite svake srijede na YouTube kanalu 24sata, a najbolje trenutke na TikToku, Instagramu i Facebooku.

Uoči početka stižu i teaser snimke, kvizovi, ankete s prolaznicima, a čekamo i vaše kritičko mišljenje i analize u komentarima ispod videa.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ako ste ikada stajali na cesti i pitali se ‘tko je kriv?’ - ova sezona donosi odgovore.

VIDEO Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video