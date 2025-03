Juraj Šebalj o raskrižju koje je posvađalo internet: 'Bijeli auto ima trokut, a crveni znak STOP'

Prvi ide bijeli auto jer on ima trokut, a crveni auto ima znak STOP pa on ide nakon bijelog auta, rekao nam je automobilist Juraj Šebalj. Prvo su semafori pa znakovi pa prometna pravila dodao je Šebalj.

Radi se o situaciji da su oba automobila na sporednoj cesti, bijelom automobilu koji skreće lijevo je znak trokut, a crvenom koji zadržava smjer kretanja je stop.

- Ponekad vidiš na križanjima da se više nitko ne može sjetiti pravila - dodao je.

No, da situacija nije tako jednostavna, govori i činjenica da se ni stručnjaci ne mogu dogovoriti tko ima prednost. Isto raskrižje izazvalo je raspravu na internetu i prije nekoliko godina pa smo tada upitali sudskog vještaka za promet Gorana Husinca da nam objasni ovu situaciju.

- Naravno da bijeli auto ima prednost. Crveni ima znak STOP i on mora stajati na znaku STOP. Međutim, i jedan i drugi vozač moraju paziti jedan na drugoga da ne bi došlo do zabune. Ako je bijeli auto u raskrižju i skreće lijevo, crveni ga mora propustiti u tom raskrižju. Pravilo sa zadržavanjem smjera kretanja u ovom slučaju ne vrijedi. Ljudi zaboravljaju da znak STOP ima najveću težinu u prometu, on je svetinja. Kad je znak STOP, kotači se moraju zaustaviti, moraju apsolutno mirovati, to svugdje u Europi puno kažnjavaju, dok kod nas, koliko sam vidio, policija dosta rijetko kažnjava. Da se dogodi sudar, gdje bi se dogodio? Na sjecištu crnih strelica! Osnovno pitanje na sudu bi bilo: Koji je auto morao stati pred raskrižjem, a koji nije? Odgovor je jasan. Crveni je morao stati a bijeli nije - rekao nam je tada Husinec

No djelatnik jedne od većih autoškola u Zagrebu nije se složio s njim. Kako nam je tada rekao, razgovarao je i sa strukom i složili su se da bijeli auto nikako ne može imati prednost nad crvenim koji ide ravno.

- I stop i trokut spadaju u istu skupinu znakova koje označavaju sporedne ceste. Te ceste su jednake važnosti i u tom slučaju se mora primijeniti prometno pravilo za prednost prolaska na cestama iste važnosti, a to je upravo pravilo za vozače koji skreću ulijevo. Isto glasi kako vozač vozila koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. Jedina razlika znakova je u naredbi, stop i trokut. Zakoni su jasni, za ovo bi ispitivači rušili - rekao nam je.

Što vi mislite, tko ima prednost?