TKO JE KRIV?

Juraj Šebalj se naživcirao: 'Dokaži da to nisi ti, ovakvima treba oduzeti automobil'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata Video

U devetoj epizodi serijala posvetili smo se situacijama 'što ako', odnosno onima gdje su nesreće izbjegnute 'za dlaku'. Takve situacije lako naživciraju ostale sudionike u prometu, ali i Šebalja u našem studiju

Već smo na devetoj epizodi vašeg omiljenog prometnog serijala 'Tko je kriv?', a u ovoj epizodi posvetit ćemo se 'ciferšlusu', mrtvom kutu i vožnji u naseljenom području. 

Na početku epizode gledali smo gdje se sve nalaze točke oko autobusa gdje vas vozač ne vidi, odnosno mrtvi kutevi. 

- Ovo nije video za vozače autobusa ili kamiona. Ovo je video za sve nas koji smo u prometu jer kamiondžija zna gdje te vidi, a gdje te ne vidi, ali pješaci ne znaju - objasnio je automobilist i vozač rallyja, Juraj Šebalj

Stoga je taj video jako poučan. 

Foto: HRT

Potom smo se dotaknuli teme prometnog ciferšlusa, odnosno kada se jedna traka spaja u drugu. Tko sada ima prednost?

- Najbrže, i to je dokazano, je kada se ide u ciferšlus odnosno jedan jedan. Tog pravila prije nije bilo i nije se mjerilo na takav način i zato se uvijek nađe netko tko se vozi po sredini i ne propušta vozila da dođu do kraja. Dakle, kod nas se ne zna za ovo pravilo. To treba komunicirati - rekao je Šebalj. 

Svojatanje ceste događa se i u naseljenim područjima. Naš stalni postav emisije - voditeljica Maria Vučković, profesor Rajko Horvat i već spomenuti Juraj Šebalj, zaključili su da su u naseljenim područjima najveća opasnost upravo stanovnici tog područja koji misle da jako dobro poznaju cestu. 

- Može ti iza zavoja biti biciklist, možda gospođa koja nosi cekere s placa... Nekog spremiš na onaj svijet i ideš u zatvor - istaknuo je Šebalj. 

- Ovo najčešće rade oni koji žive na tom području. On tu živi i on poznaje cestu pa juri. Nemojte to raditi u naseljenom području - zaključio je profesor Horvat. 

Ostale nesreće i prometne situacije pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata.  

Pogledajte i prethodnu sezonu: 

U novoj epizodi Tko je kriv? naša ekipa je raspravljala o kružnim tokovima, nesrećama u noćnoj vožnji ali i zanimljivim privatnim temama... | Video: 24sata Video

