TKO JE KRIV?

Juraj Šebalj u novoj epizodi: 'Ovo je tipičan primjer biljara'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KanalRi

U drugoj epizodi posvećujemo pažnju vožnji u lošim uvjetima kao što su: noćna vožnja, vožnja po kiši ili nalet na poplavu. Saznat ćete i kakav auto vozi Joško Lokas te kakav je to 'spori' promet. Pogledajte u videu

U novoj epizodi serijala 'Tko je kriv?', Juraj Šebalj upozorava na opasnosti vožnje u lošim vremenskim uvjetima kao što su noć i obilne padaline koje stvaraju poplavu.

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Rizik je ogroman, možete uništiti auto ili se utopiti - ističe, podsjećajući da su poplave u Zagrebu česte u Miramarskoj i Škorpikovoj.

Objašnjava i što je takozvani hidroudar, odnosno što se događa kada voda uđe u motor. 

- Kad val prijeđe preko haube, usisnik može usisati vodu - kraj za motor - objasnio je.

Voditeljica Maria Grigoryan Vučković i profesor Rajko Horvat kroz humor komentiraju važnost vidljivosti pri parkiranju, dok se u emisiji govori i prometnoj kulturi pri skretanju, zaobilaženju teretnih vozila, ali i prestrojavanju na autocesti što je izrazito važno s obzirom da smo vidjeli i prometnu nesreću izazvanu naglim prestrojavanje. 

- To e tipičan primer biljara - rekao je Šebalj.

Pogledajte i prošlu epizodu o električnim romobilima, gdje je Šebalj objasnio da su mali kotači glavni razlog većine padova.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU: 

- Što je kotač manji, to je vožnja nestabilnija - zaključuje.

Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu 24sata.

Pogledajte video: Šebalj o vožnji po tuči

Šebalj o vožnji po tuči: ‘Gledate kako da preživite’ | Video: 24sata Video

