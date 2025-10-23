Juraj Šebalj u novoj epizodi: 'Ovo je tipičan primjer biljara'

U novoj epizodi serijala 'Tko je kriv?', Juraj Šebalj upozorava na opasnosti vožnje u lošim vremenskim uvjetima kao što su noć i obilne padaline koje stvaraju poplavu.

- Rizik je ogroman, možete uništiti auto ili se utopiti - ističe, podsjećajući da su poplave u Zagrebu česte u Miramarskoj i Škorpikovoj.

Objašnjava i što je takozvani hidroudar, odnosno što se događa kada voda uđe u motor.

- Kad val prijeđe preko haube, usisnik može usisati vodu - kraj za motor - objasnio je.

Voditeljica Maria Grigoryan Vučković i profesor Rajko Horvat kroz humor komentiraju važnost vidljivosti pri parkiranju, dok se u emisiji govori i prometnoj kulturi pri skretanju, zaobilaženju teretnih vozila, ali i prestrojavanju na autocesti što je izrazito važno s obzirom da smo vidjeli i prometnu nesreću izazvanu naglim prestrojavanje.

- To e tipičan primer biljara - rekao je Šebalj.

Pogledajte i prošlu epizodu o električnim romobilima, gdje je Šebalj objasnio da su mali kotači glavni razlog većine padova.

- Što je kotač manji, to je vožnja nestabilnija - zaključuje.

