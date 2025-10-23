U drugoj epizodi posvećujemo pažnju vožnji u lošim uvjetima kao što su: noćna vožnja, vožnja po kiši ili nalet na poplavu. Saznat ćete i kakav auto vozi Joško Lokas te kakav je to 'spori' promet. Pogledajte u videu
Juraj Šebalj u novoj epizodi: 'Ovo je tipičan primjer biljara'
U novoj epizodi serijala 'Tko je kriv?', Juraj Šebalj upozorava na opasnosti vožnje u lošim vremenskim uvjetima kao što su noć i obilne padaline koje stvaraju poplavu.
- Rizik je ogroman, možete uništiti auto ili se utopiti - ističe, podsjećajući da su poplave u Zagrebu česte u Miramarskoj i Škorpikovoj.
Objašnjava i što je takozvani hidroudar, odnosno što se događa kada voda uđe u motor.
- Kad val prijeđe preko haube, usisnik može usisati vodu - kraj za motor - objasnio je.
Voditeljica Maria Grigoryan Vučković i profesor Rajko Horvat kroz humor komentiraju važnost vidljivosti pri parkiranju, dok se u emisiji govori i prometnoj kulturi pri skretanju, zaobilaženju teretnih vozila, ali i prestrojavanju na autocesti što je izrazito važno s obzirom da smo vidjeli i prometnu nesreću izazvanu naglim prestrojavanje.
- To e tipičan primer biljara - rekao je Šebalj.
- Što je kotač manji, to je vožnja nestabilnija - zaključuje.
