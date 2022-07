Kostelić ne putuje bez hrvatske kobasice i slanine: 'Nakon puna tri dana opet imamo signal...'

Kakav doručak smo si priredili, rekli su oduševljeno dečki koji već četvrti dan provode ploveći na sred Atlantika. U ovoj epizodi pogledajte na kakve probleme se ovaj put naišli.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moj snimatelj Sale je spavao cijeli noć, a ja sam morao dežurati. E baš zato, će mi on sad spremiti jedan vrhunski doručak - objasnio je Ivica Kostelić uz buđenje u rano atlantsko jutro. Na ovakvom putovanje vrlo je važno kontinuirano unositi hranu te paziti da se jede i pije raznoliko. Baš tim povodom Ivica je opisao jedan vrlo važan detalj.

- Pomorci na jedrenjacima su nekada masovnu umirali od skorbuta, to je bolest uzrokovana nedostatkom vitamina C. To nisu znali i umirali su kao muhe. To su skužili relativno kasno. Kapetan James Cook je prvi uveo hranjenje kupusom na brodu, ali ni tada nisu bili 100 posto sigurni. Ljudima bi znali prvo padati zubi... užas - objasnio je Kostelić dok se vrlo ponosno hranio svojom kobasicom, a onda je Saša zavikao.

- Napokon imamo signal. Možemo se javiti svojima uživo. Ja sam mislio da ću sa svima preko društvenih mreža komunicirati neprestano. Nevjerojatno je to koliko smo ovisni postali o internet. Sva sreća da postoje ti sateliti i signali - rekao je Drobac dok ga je pržilo sunce. Zadovoljni su novom vremenskom prognozom koja im kaže da bi za pet dana trebali biti na odredištu.

- Čini se da nas pred samim ciljem čeka jedna velika ciklona koja će nam omogućiti brzinu od 30-35 čvorova - rekli su dečki koji su se već počeli pripremati za drugi obrok.

- Moram opet ponoviti kako mi je najdraža stvar kod ovakvih ekspedicija to što se navikneš veseliti malim stvarima. U ovom slučaju je to konzerva tune - rekao je Ivica.

Kako su prošli ostali dani, zašto je Ivica visio na vrhu jarbola te kako je Saša Drobac postao ekspert u pranju posuđa, sve to pogledajte i na 24sata PLUS+ i pratite nove nastavke Ivičinog putovanja preko Atlantika.