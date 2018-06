Lucas treba našu pomoć: Želim igrati nogomet kad prohodam

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Lucas Čačković (8) iz Zagreba rodio se kao zdrava beba. Međutim, kad je napunio godinu dana, počeo se držati ručicama za vrat i po cijele dane plakati.

- Liječnici dugo nisu znali što mu je, a onda su shvatili da ima ugrušak koji mu pritišće živce i rekli nam da ga moraju operirati. Operacija je trajala sedam sati i dobro je prošla. Lucas više nije imao bolove, ali ostale su posljedice. Više nije mogao stati na noge - objasnila je Lucasova majka Ivana Matas Čačković (36).

Lucas je danas dječak koji polako ostvaruje svoje snove. Najviše želi igrati nogomet, onaj pravi, na livadi, i trčati za loptom dok se, kako kaže, ne sruši od umora. Zahvaljujući zagrebačkoj Poliklinici Glavić, više nije prikovan za kolica, štoviše može uz štake šetati i do 15 minuta.

- U pet godina odlazaka na razne terapije preko HZZO-a nije mu se dogodio takav pomak kao nakon samo pet mjeseci u zagrebačkoj Poliklinici Glavić - rekla je Ivana.

Nakon što se 2017. godine otvorila u Zagrebu, za nju im je rekao susjed. Poslušali su ga i obratili se tamošnjim liječnicima. Oduševilo ih je kad su im, nakon što su vidjeli Lucasove nalaze, rekli da bi mališan bio dobar kandidat za robotsku terapiju. Josip Čačković (38), Lucasov tata, digao je kredit od 90.000 kuna.

Njime nisu mogli pokriti sve troškove jer tjedan dana liječenja tamo košta 7500 kuna. U međuvremenu je zato za Lucasa organizirano nekoliko humanitarnih akcija pa su uspjeli skupiti još novca i ići pet mjeseci na terapiju. U poliklinici Glavić stavili su ga na lokomat, robot za hodanje, kako je objasnila Lucasova mama.

- Taj robot oponaša hod. Dijete upotrebljava svoju snagu koliko može dok je pričvršćen za njega, a kad ne može, tu nastupa robot. To se radi dok dijete ne ojača i počne samostalno raditi korake. Osim toga, tu su i Timo i Pablo, robotske sprave za jačanje zdjelice i stabiliziranje trupa. I one su Lucasu puno pomogle. Zbog svega toga voljeli bismo da ide još neko vrijeme na terapije, ali više nemamo novca - s tugom je rekla Ivana.

I Lucas tvrdi da bi volio još ići.

- Terapija je naporna i znam se dosta umoriti, ali isplati se jer ću tako moći sam hodati jednog dana - rekao je Lucas, koji završava prvi razred osnovne škole.

Ne može dočekati da gleda našu reprezentaciju kako igra, a najdraži igrač mu je Luka Modrić. Sam za sada ne može trčati po nogometnom igralištu, pa igra igrice koje simuliraju nogometnu utakmicu. Prikovan je za invalidska kolica, iz kojih se tek od nedavno može dići i preseliti na neko drugo mjesto u blizini kolica. Ako još uzme štake, može i prošetati. Lucas i njegova obitelj i time su prezadovoljni, s obzirom na to da godinama nije mogao stati na noge.

- U neurorehabilitacijskom centru iznenadio je sve liječnike. Rekli su da bi prvi pomak mogao postići nakon osam tjedana, a Lucas je prve korake napravio već nakon četiri - oduševljeno će Lucasova majka Ivana Matas Čačković.

Prije toga, kaže, nije mu pomogla niti jedna terapija na koju su ga vodili. Punim pogotkom pokazali su se tek roboti zagrebačke poliklinike Glavić. Da bi Lucas u potpunosti ostvario svoje snove te jednog dana odbacio štake pa i potrčao, treba ići na dodatne terapije.

- Lucas se trenutno nalazi u devetom tjednu neurorehabilitacije od predviđenih 12 tjedana. Ovo je drugi ciklus, u kojem je također napravio velike pomake kao i u prvom na kojem je bio. Prilikom prvog dolaska Lucas je bio dijete koje je bilo u invalidskim kolicima te potpuno ovisan o svojim roditeljima. Danas može hodati uz pomoć štaka, hoda uz i niz stepenice uz pomoć jedne štake te je puno stabilniji. Osim hoda po stepenicama, uspijeva hodati po neravnim podlogama. Preporučuje se ponoviti ciklus neurorehabilitacije s obzirom na uspjehe koje neurorehabilitacijom postiže - pojašnjavaju iz klinike Glavić.

No te terapije treba i platiti. Kako roditelji više za to nemaju novca, Lucasu je svaka pomoć itekako dobrodošla. Pomoći mu možete uplatom donacije na humanitarni račun: HR3024020061500063457 pod udrugom Krug ljubavi, koji je aktivan do 5. srpnja.