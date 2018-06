Majka Nina Kuluz za svojim je sinom odmah krenula u Italiju

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Mali Cesare (9) cvilio je i zapomagao. Otimao se iz očevih ruku. Silno je htio da ga pusti. Uzalud. Na kraju ga je otac Alessandro ipak uspio ugurati u auto.

Plakali su i muškarci i žene. Oko 150 ljudi na splitskim Pujankama u utorak je s užasom na licu pratilo mučnu scenu ovrhe nad nedužnim dječakom kojeg su odveli protiv njegove volje.

U četvrtom pokušaju službenici Općinskog suda uspjeli su “ovršiti” dječaka.

Zvuči ružno koliko je i bilo. Vrlo grubo su ga odvojili od majke Nine Kuluz i njene sestre, s kojom su živjeli u stanu na splitskim Pujankama, i na silu ga izvesli pred zgradu, gdje je otac Alessandro Avenati čekao u jednom od automobila u koloni. Policija je zabranila snimanje “ovrhe” djeteta, ali je objavljen zvučni zapis njegovih bolnih krikova, a snimljen je kad su Cesarea izvodili iz stana i odvodili ocu.

- Maknite se! Pustite me, ja hoću ovdje ostati - zapomagao je očajničkim dječjim glasom mali Cesare dok su ga na silu odvajali od majke.

Prosvjednici su i ovog puta okružili zgradu pokušavajući tako još jednom spriječiti ovrhu nad djetetom, čija je majka Nina Kuluz nakon višegodišnje pravne bitke iscrpila sve mogućnosti te je splitski Općinski sud odlučio da se dječak mora vratiti ocu, Talijanu Avenatiju. Čim je postalo jasno da će Cesare otići s ocem, iz mase su se začuli krikovi, nastupila je gotovo panika. Na brzinu su prosvjednici legli na asfalt, doveli i automobile blokirajući jedini izlaz s tog dijela Pujanki.

Ipak, nisu uspjeli. Nakon što je Volvo talijanskih registracija u kojem su bili Cesare i njegov otac krenuo, prosvjednici su projurili preko tratine ravno na Ulicu Domovinskog rata. Policija im je tamo izdala upozorenja te su se morali maknuti. I Cesare je otišao. Navodno su se uputili prema zračnoj luci, odakle bi se trebali ukrcati na let za Rim. Od odvjetnika Nine Kuluz u utorak smo saznali da je i ona krenula prema Italiji jer se u srijedu mora tamo javiti policiji, kao što radi već dulje vrijeme. To je svojevrsni dokaz da više neće bježati.

- Nina je na putu jer se u srijedu mora javiti policiji u Torinu. Ne zna što će je dočekati kada dođe u Italiju i hoće li odmah moći vidjeti dijete - rekao je odvjetnik Mišo Živaljić.

Dodao je da će on od sada raditi na tome da se promijeni zakon i pravilnik kad su djeca u pitanju.

- Vidjeli smo svi koliko je ovo mučan postupak bio. Zbog toga želim da se sve promijeni i da djecu počnu vještačiti. Ona se moraju sama izjasniti s kim žele živjeti - rekao je odvjetnik i dodao kako se nada da će naše veleposlanstvo u Italiji pomoći uspostavljanju veze oca sa sinom te da će im trebati svaka pomoć zbog narušenog odnosa.

- Odluka o skrbništvu nikad nije trajna. Sve se još može promijeniti, ali to ćemo tek vidjeti. Nina je tražila skrbništvo nad djetetom u Italiji na osnovi toga što je godinama živjela s djetetom, ali ne znamo kako će oni to riješiti - rekao je Živaljić.

Podsjetimo, raniji pokušaj ovrhe u veljači ove godine odgođen je iz sigurnosnih razloga, dok je prije točno godinu dana ovrha bila odgođena jer Alessandru Avenatiju nije bio osiguran prevoditelj za talijanski jezik.

Nina Kuluz i Alessandro Avenati jedno su vrijeme imali zajedničko skrbništvo nad dječakom, koji je trebao živjeti u Italiji, a majka ga je imala pravo viđati svaki dan. No Nina nije ispoštovala sudske odluke te je s djetetom pobjegla iz Italije skrivajući se u Bosni i Hercegovini, potom se vratila u Split. Dječakov otac je dva puta pokušao sina vratiti u Italiju, a maleni je sve ove godine oca vidio tek nekoliko puta.

Lani u lipnju je pred njenom kućom bio organiziran veliki prosvjed u kojem se tražila odgoda ovrhe nad djetetom. U međuvremenu je na talijanskom sudu izgubila skrbništvo nad dječakom, zbog otmice sina je osuđena na tri godine i četiri mjeseca zatvora, obvezna je Alessandru isplatiti 50.000 eura odštete te ima obvezu javljanja talijanskoj policiji u Torinu svakih 20 dana.

Psihologinja Ella Selak Bagarić iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba svakodnevno se susreće sa slučajevima emocionalnog zlostavljanja, emocionalnog zanemarivanja i manipulacije djecom i sustavom u postupcima razvoda braka.

- Kad roditelji nisu u mogućnosti djetetov interes staviti na prvo mjesto već su usmjereni na međusobni konflikt, odgovornost je stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, školstva… donijeti i koordinirano provesti odluku u najboljem interesu djeteta, odmah, bez prisutnosti javnosti, a ne kroz godinu, dvije, pet...

Opet ne govoreći ni o jednom konkretnom slučaju, kad je donesena odluka o ovrsi, struka je procijenila da je ostanak u postojećoj situaciji štetniji za dijete nego što je promjena sredine. Ovrha je u svakom slučaju stresna za dijete, može čak biti i traumatsko iskustvo, ali odugovlačenje, neuspjele ovrhe, nesigurnost, upletanje medija i nestručnjaka koji nemaju dovoljno informacija nego se vode emocijama, dodatno čini štetu djetetu, što sve povećava rizik od negativnih ishoda za mentalno zdravlje djeteta - tvrdi Selak Bagarić.

O slučaju malenog Cesarea u utorak se govorilo i u Saboru.

- Danas me sram što sam političar, iako nemam nikakve veze s tim, sram me jer nikoga od mojih kolegica i kolega u ostalim strankama, posebno onima na vlasti, nije sram što se u Splitu provodi ovrha nad devetogodišnjim djetetom - rekao je Beljak. Apelirao je na ministra unutarnjih poslova i ostale.

- Kako li se osjeća dijete od devet godina koje, eto, po našim zakonima nitko ništa ne pita - rekao je zastupnik.