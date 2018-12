Matko (23) iz Zagreba ima 148 cm: Svi mi govore da sam hobit

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Nekad znam reći da sam ja ‘big midget’ ili veliki patuljak jer sam prenizak za prosječnog čovjeka, a previsok za patuljasti rast, rekao je Matko Jurić (23) iz Zagreba. Visok je 148 centimetara i ima blagi oblik patuljastog rasta, odnosno hondrodistrofiju. No, njegovo stanje, kaže, nimalo ne utječe na način kako živi.

Njegovatelj je osobama s Downovim sindromom i mentalnom retardacijom, trenira košarku u kolicima, druži se i prihvaća sebe i druge kakvi jesu.

- Najgore mi je kad dođem u trgovinu, a najomiljeniji slatkiš mi je na najvišoj polici - našalio se Matko, koji bi na sebi mijenjao samo višak kilograma. Rođen je s prosječnom težinom i visinom, ali su liječnici sa šest mjeseci shvatili da s njim nešto nije uredu.

S 17 godina je i sam shvatio da više neće rasti, ali ta činjenica ga nije previše iznenadila jer je, kaže, u društvu uvijek bio najniži.

- Većina ljudi raste do 21. godine, ali kod mene je to bilo do 17. i upisano mi je 148 centimetara - rekao je s osmijehom na licu.

- Nisam pao u depresiju. Svatko od nas se s nečime nosi. Za mene je to nizak rast. Ja sam možda malen, ali sam dovoljno velik da mogu osvojiti Mount Everest - rekao je. Kaže da ga uglavnom djeca čudno gledaju, a odraslima i nije baš zanimljiv.

Ponekad mu viču 'zmajo, zmajo', zbog reklame u kojoj također glumi osoba patuljastog rasta, ali on im uvijek 'vrati' osmijehom.

- Obožavam se šaliti na svoj račun jer na taj način čovjek prihvaća sebe. Redovito mi govore i da sam hobit jer nosim broj cipele 44, a nizak sam - požalio se.

Jedini problem, kaže, je to što u košarci u kolicima ne može zakucati. Čak se ni sustav prema njemu ne odnosi kao prema nekome tko je 'drugačiji'.

- Jedina prednost je što u odnosu na druge imam dva dana više godišnjeg odmora - rekao je Matko.