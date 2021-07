Jedan od najvažnijih savjeta kada putujemo autostopom je prolazak savršenog mjesta za stopiranje. Nije dobro stopirati unutar grada, već na izlazu iz grada, rekao nam je putopisac Tomica Kristić. Ovaj strastveni putopisac, prošao je više od pola svijeta autostopom, a u novoj epizodi serijala 'Put pod noge', krenuo je na put iz Varaždina do Mađerkinog brega.

Već iskusni putopisac, prije šest godina krenuo je na pravu avanturu. Odlučio je 2015. godine krenuti autostopom od Hrvatske pa sve do dalekog Novog Zelanda. A sada, na svojim putovanjima ima i pratnju. Na putu u Indiji, upoznao je Vijetnamku Lucy Nguyen i zajedno su već tri godine.

- Kada vozač vidi ljubavni par da stopira zajedno, nekako će se osjećati sigurnijim da nam stane - rekao je Tomica.

Lucy, koja sada putuje s njim, ispričala nam je da, zbog svoje sigurnosti nikada ne stopira po mraku, već to uvijek čini danju. Dodala je da već nakon kratkog prvog razgovora s vozačem, dobijete dojam je li sigurno ući s njim u auto ili ipak ne.

Na ovom putu iz Varaždina do Mađerkinog brega, nije mi odmah sve krenulo po planu. Temperatura je bila iznad 36 stupnjeva Celzijusa, a više od dva sata morali su čekati da ih prvi auto 'pokupi' i poveze dio puta.

- Nismo uspjeli stopirati drugi auto pa smo morali nastaviti pješice - objasnio nam je Tomica, no Lucy to nije teško palo. Kako kaže, ovo je prekrasan kraj i nije joj problem pješačiti do svoje lokacije.

Međimurska županija, po kojoj su putovali, najmanja je, ali i najgušće naseljena županija u Hrvatskoj. Uspjeli su doći do cilja, Mađerkinog brega, koji sa svog vidikovca nudi pogled na čak četiri države.

- Primiti autostop u našoj državi nije baš lagano, ali je predivna država pa je što se tiče pogleda i kraja kroz koji idete, vrijedna svake sekunde stajanja na cesti - pojasnio je Tomica, a s njim se složila i Lucy:

- Hrvatska je predivna zemlja. Svaka kuća ima svoje dvorište. Ima jako puno zelenila - rekla je.

Za kraj, ovo dvoje autostopera, dali su savjet svima koji po prvi puta kreću sa stopiranjem.

- Trebate se naoružati strpljenjem i dobrom voljom, jedino to će vas dovesti do cilja. Mana autostopa je to što nikada ne znate gdje ćete završiti, a prednost je upoznavanja novih ljudi, poznanstva i situacija - zaključio je Tomica.

