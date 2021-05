Osvojila je brojne nagrade hrvatskog glumišta, njezine uloge i dalje se pamte, a svoju karijeru razvija i na glazbenom polju. Teško je nabrojati sve uloge koje je Mila Elegović (50) odigrala u karijeri, a uz to, svoju karijeru gradi i na pjevačkom polju. Povodom izlaska serijala 'Eksperiment' u kojem glumi s Reneom Bitorajcem, a moći ćete ga pratiti na Videoteci 24sata i našem YouTube kanalu, s Milom smo porazgovarali o karijeri, planovima i životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon višegodišnje stanke, ponovno ste se vratili na male ekrane u seriji ‘Dar Mar’. Kako je bilo na snimanju?

Moram priznati da sam bila užasno preplašena za prvi dan jer sam željela ući u taj mehanizam spremna i bez ikakvih problema. Kada snimate telenovelu toga tipa, onda nemate puno vremena tražiti karakter, nego jednostavno morate doći spremni 100 posto. Spremila sam se dobro i s velikim uzbuđenjem i srećom me dočekala ekipa. To mi je bilo jedno od najljepših iskustava u zadnje vrijeme jer sam radila sa sjajnim glumcima. Upoznala sam neke divne mlade glumce koji su me oduševili. Uživala sam u svakom segmentu jer je lik Mace pisan za mene. Maca je izazvala veliku pomutnju. Vidim da je ono što sam napravila izazvalo pažnju i strašno sam sretna i zahvalna na tome poslu.

Je li to uloga koja vam je najbolje ‘sjela’ u karijeri?

O tome će neki novi klinci govoriti kada moja karijera bude završena pa će pisati koja mi je uloga bila dobra, a koja nije. Uvijek najviše volim ulogu koju zadnju radim. Uživala sam u svakoj sekundi Mace jer sam se mogla poigrati sama sa sobom i sa svojom težnjom da krenem u glazbenu karijeru. Vidjela sam da je moja pjesma ‘Ćilibar’ dobila nove pobornike i mislim da ću ipak morati napraviti spot. Ljudi mi šalju pitanja u inbox kada će spot. U svakom slučaju, Maca je jako slatka uloga i jako sam sretna da sam ju mogla igrati.

Što je bilo najteže u povratku na setu?

Ništa. Set je moje prirodno okruženje. Volim biti na setu. Nemam nikakvih problema jer ne razmišljam o negativnim stvari i o uvjetima kakvi su na setu. Jednostavno, strašno se veselim svome poslu i svakom segmentu njega. Obožavam jutarnje šminkanje, friziranje, kada s kolegama pijem kavu i prolazim tekst. Cijeli svoj život živim kao da se zabavljam, a ne kao da radim svoj posao.

Jeste li nekada htjeli odustati od glume?

Htjela sam druge poslove, ali da nikada ne odem od glume. Sve se svede na glumu. Ne mogu više nikada otići od nje.

Koja je tajna uspjeha serije ‘Bitange i princeze’ po kojoj vas i danas pamte?

Bitna je ta kemija, taj trenutak. Ponavljam, žao mi je što mladi ljudi nikako da pokažu neku njihovu seriju . Drago mi je da nas toliko vole i što sam opet ‘uskočila u Irenine šuze’.

Sjećate li se gdje ste gledali prvu epizodu ‘Bitangi i princeza’?

Sjećam se. Glavni producent je sjeo u fotelju, a mi smo se svi okupili oko njega. Jeli smo kokice i čips. Naročito mene na početku nisu prihvatili. Išla sam im na živce sa svojim visokim glasom i znam da su me zvali kreštava. Tek nakon dvije sezone su me prihvatili.

Pamtite li neke anegdote sa snimanja serije?

Znam samo da su se životi svih aktera užasno promijenili. Ženili smo se, rastajali, rađala su se djeca…To je bio možda i najintenzivniji period mog života do sada. Tko zna, možda sada krene opet.

Ima li u glumačkom svijetu poslova ‘preko veze’?

Gluma ima tu čaroliju. Ili vas hoće ili vas neće. Možete vi imati vezu, dobiti angažman i što sve ne, ali onaj tko ima ‘faktor X’ taj ga ima. Vjerojatno se dogodilo da je netko preko veze dobio ulogu umjesto mene, ali ja o tome nisam razmišljala.

Pored svih uloga koje ste odigrali, možete li izdvojiti najdražu?

Meni su uvijek drage one zadnje uloge koje odigram. Ali najdraže su mi uloga Irene, uloga u ‘Chicagu’ i ‘Mali dućan strave’.

Kažete da volite i sinkronizaciju, što vas posebno privlači kod toga?

Uz to mogu ponovno biti dijete. Mogu biti potpuno luda i ispuštati zvukove koje nije ugodno ispuštati na javnim mjestima. Mogu vikati, urlikati, veseliti se. Mogu dati mašti na volju i mogu opet postati dijete što je meni jako važno. Nikada ne želim izgubiti to unutarnje dijete u sebi.

Imate li neku sinkronizaciju koja vam je posebno draga?

Sada ponovno radim Pokemone. Team Raketa je moj prvi ozbiljniji sinkronizacijski posao u kojem sam ispekla taj zanat. Sada ponovno snimam. Mogu me samo uključiti, ne moraju me ispravljati jer sam se toliko sljubila s tom ulogom da je to super. Radim i Boss Baby. Godišnje nekoliko puta napravim crtić koji ide u kina. Crtići su mi veseli posao.

Uz sve to i kazalište je jedno od velikih ljubavi. Dugo ste pripremali ‘Mila show’, je li to bilo konačno ispunjenje vaše karijere?

Je. Jako mi je drago da ste me to pitali. Nadam se da idemo dalje s njim. Valjda će ljeto i cijepljenje omogućiti da nastavimo s ‘Mila showom’. Popela sam se sada na 20 ljudi i ostvarila sam svoj san. To mi je bilo jako važno kao osobi, kao glumici i kao ženi. Da napravim nešto u svojoj produkciji, svojim novcima, da se ne igram s novcima poreznih obveznika. Da to bude nešto moje i da to prezentiram svijetu kao jednu slatku zabavu koja traje sat i pol vremena. Oko mene su predivne žene, bend, gosti…Uvijek imam različite goste tako da sam strašno posebna na taj moj mali show.

Što ste tim showom htjeli dokazati?

Željela sam prikazati svu svoju ljubav za showbiznisom. Bavim se različitim dijelovima showbiznisa - glumica sam, pjevačica, voditeljica, zabavljačica. Vrlo često sam i žena s naslovnih strana. Ponosna sam na svoj izgled i onda sam sve te dijelove spojila u priču o sebi koja ide u rimi. Kad se tako izražavam, kada sam autorica, vrlo često me prati rimovanje. Željela sam sve te aspekte sebe predstaviti publici u punome sjaju. Moja koreografkinja Morana Paškiević i ja ušle smo u te stilove baleta i plesa. Ima puno onoga što sam ja u karijeri radila u mjuziklima. To znanje sam uzela i pretvorile smo to u nešto jako sexy, a da nije vulgarno. Ljudi vole gledati lijepe stvari i vole ljepotu. Zato sam im jedino željela dati ono najbolje i najljepše od sebe.

Kada ste spomenuli svoj izgled, koja je tajna vaše linije?

Starim, ali starenje se može događati na različite načine. Nikada svoj život ne vidim kao borbu protiv starenja jer je to neprirodno i smatram to vulgarnim. Čovjek može živjeti po postulatima da svoje tijelo poštuje, to je vrlo jednostavno. Pazim što jedem, jako malo jedem, što ste stariji, treba vam manje hrane. Važno je da je hrana kvalitetna. Vježbam, puno sam u prirodi i to radim cijeli život. Ne pušim, ne pijem, idem rano spavati i to traje cijeli moj život. Sada se sve to skupa isplatilo i uvijek me posao tjera da pazim što jedem.

Što se tiče pjevačke karijere, što imate u planu?

U nastanku je nova pjesma koju radim s novim suradnikom, ali ne smijem reći s kime. Za pjesmu ‘Ćilibar’ nisam mislila raditi spot, ali ću ga raditi jer ga traže nakon serije. Dovršila sam tekst svoje prve slikovnice i sada idem u drugu fazu toga. Krenula sam s pisanjem bajki. Opet je iz mene izašlo nešto novo. Pri kraju realizacije toga sam i to je moj novi projekt. Glazbenu karijeru ću spojiti sa slikovnicom. Radim, radim, radim.

A gdje se vidite za pet godina? Što još želite ostvariti u karijeri?

Za pet godina se vidim kao ženu koja možda neće toliko puno raditi, više će uživati, ali da budem jako iskrena - stalno mislim da ću sve manje i manje raditi, međutim, život mi govori da ja sve više i više radim. U koroni radim više nego što sam radila godinu prije. Za pet godina se vidim zdravom, sretnom, ispunjenom, skromnom, sljubljenom sa sobom, sa svijetom i prirodom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žalite li zbog nečega u karijeri?

Uvijek žalim. Nisam jedna od onih koja kaže: Ja bih uvijek sve po svom. Pa ne bi. Ne bi neke greške nikada ponovila, neke riječi nekim ljudima ne bih uputila, neke svađe ne bih odradila, ali bih puno prije lupila šakom o stol i rekla: Bit će po mom pa kako god.

Koja je najveća lekcija koju ste u karijeri naučili?

Naučila sam to da mi nismo gospodari svoga života. Zadnju riječ ima ‘onaj gore’. Ne čini drugome ono što ne želiš da drugi tebi čine. Dobro uvijek pobjeđuje.

Serijal ‘Eksperiment’ s Milom Elegović i Reneom Bitorajcem možete pratiti na našoj Videoteci, našem YouTube kanalu, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima, na 24sata.hr. Videoteka 24sata mjesto je gdje se nalazi sva 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA. Popularni serijali poput ‘Zvijezde vrište s Jurajem Šebaljem’, skečevi s Janom Kerekešom ’24 pitanja’, ‘Moja priča’ - svi su na jednom mjesto i u njima možemo uživati svakodnevno. A na našoj Videoteci možete uživati i u popularnim serijalima JoomBoosa i Miss7. Ako već niste, pogledajte nagrađivanu seriju ‘Teini dnevnici’, koja će ubrzo dobiti i svoju drugu sezonu. Posjetite videoteka.24sata.hr te uživajte u najbolje video sadržaju u regiji.