Oduševili su turiste kod Visa: Jato dupina surfalo uz trajekt

Posljednje opažanje skupine od šest dobrih dupina odvijalo se jučer na samom ulazu u višku uvalu. Završili smo sa fotografiranjem, sunce je netom zašlo, a trajekt „Petar Hektorović" jurio je brzinom od 12tak čvorova prema Visu. I mi i dupini bili smo mu doslovce na putu. Mi smo se odlučili maknuti mu se s puta. No dupini su imali drugačiji plan! . Our last sighting of a group of six bottlenose dolphins happened yesterday just at the entrance to Vis bay. We finished with photographing, the sun just went down and „Petar Hektorović" ferry was running with 12 knots towards Vis. Both us and the dolphins were literally on his way. We decided to move aside. Dolphins obviously had another plan!