'Opet bih izabrao ime Milivoj Lulek, bez obzira na značenje'

Jedanput sam se baš jako nakašljao na poslu i tek sam kasnije shvatio da je sve otišlo u eter. Eter sve trpi. Kako se iz toga izvući? Pa nikako, morate se praviti 'blesavi' u smislu, 'nisam to ja, to je tehnika kriva', rekao je Saša Buneta, radijski voditelj i glumac.

On i Tamara Loos su voditeljski par koji svako jutro slušamo na Anteni Zagreb, a ni nakon toliko godina na radiju, Saša se ne može priviknuti na buđenje u zoru.

- To je grozno. Probudim se u pet bez alarma, ali loše se osjećam. Cijeli dan sam pospan i stalno se pitam što mi je to trebalo - rekao je. Istu sudbinu dijeli i njegova kolegica Tamara.

- Svaki trenutak s njom je najdraži. On je svaki dan i traje tri sata. S nikim drugim ne bih želio dijeliti radijski eter - rekao je. Njihovi su stanovi jako stradali u potresu te Saša kaže kako bi, političarima koje boli briga za to, mogli smjestiti spačku - po čemu su poznati. Između Saše Lozara i Luke Bulića ipak bira autora 'Bullhita'.

- 'Bullhit' radi Luka, i to fenomenalno. Tu i tamo me nazove da mu pomognem jer nema inspiraciju - rekao je. Svi ga najviše pamtimo kao Milivoja Luleka. Zvao je građane i 'zezao' ih na različite načine. U zagrebačkom žargonu 'lulek' znači muški spolni organ, a Buneta kaže kako to nije znao prije nego je odobrao to ime.

- Kao Primorac, nisam imao pojma što to znači, ali unatoč tomu, i dalje bih ostao lulek - rekao je. Najdraža stvar koju čuje u eteru su slušatelji. Najveće priznanje je kad im zahvale jer su im uljepšali jutro.

Najdraži lik kojeg je sinkronizirao mu je Ash Ketchum iz Pokemona, a najdraži crtić mu je 'La Linea'.

- Ispušni ventil mi je biciklizam. Uzmem 'bajk', odem iz Zagreba, a onda u sebi, a čak i koji put i na glas, psujem sve i vrištim - rekao je.

