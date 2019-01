Orgija ubijanja iz 1980.: 'Ovdje je bila jedna odsječena glava'

Na dan 2. veljače 1980. u američkoj državi New Mexico dogodila se najstrašnija zatvorska pobuna ikad u cijeloj povijesti nacije. Pobunjenici su ušli u arhiv. Pronašli imena zatvorskih doušnika i onda je počela orgija ubijanja.

- Ovdje smo imali odsječenu glavu jednog zatvorenika. - pokazao je Gregg Marcantel iz zatvorske službe.

Ubijena su 33 zatvorenika i nekoliko policajaca je brutalno napadnuto. Da se ovo ne bi ponovilo, država je kreirala novi sustav klasifikacije koji je bio u rasponu od razine 1 do razine 6.

Prva je bila minimalan rizik, a šesta je čuvala najgore od najgorih.

- Ne budete osuđeni na zatvor zauvijek. 96 posto ovih ljudi dođu u našu zajednicu, sviđalo nam se to ili ne. Realnost je da će s mojom obitelji stajati u redovima dućana. Zato se moramo pobrinuti da izađu bolji nego što su ušli. Sada stvari radimo drukčije. Ne koristimo više samice već naglašavamo vještine rada i strukovni program. Dajemo zatvorenicima više slobode - kažu djelatnici zatvora.

Razina 5 je objekt s maksimalnim osiguranjem.

- Novaci nas ne popravljaju već stvaraju samo veće neprijateljstvo prema nama. Dolaze ovdje i misle da moraju nešto dokazati. Možete vidjeti to u njihovom stavu... Novaci koji se ne slažu sa zatvorenicima, ne uspiju... Oni samo rade ovdje. Ovo je naš dom - tvrde zatvorenici.

Razina 2 je objekt s minimalnim ograničenjem. Zatvorenici su slobodni da vladaju ovom jedinicom, postavljajući veću prijetnju službenicima.

- Imam 42 zatvorenika u svakom domu. Ugrubo, ima oko 150 zatvorenika i jedan službenik, a to sam je, koji ih nadgleda 12 sati dnevno. Samo ja. To je to. Nitko drugi - kaže novak Carlos Rivera koji radi već tri mjeseca. Razina 2 je njegov prvi zadatak.

Kad je došao raditi nije očekivao razinu 2. Ima mnogo zatvorenika. Mnogo različitih osobnosti. Svi su stavljeni u jednu kutiju i od njih se očekuje da se slažu, što je nemoguće.

- Na Akademiji nam je rečeno da će biti zatvorenika koji će te izbosti, tako da oni hodaju nekoliko centimetara od vas, prolazeći pored vas. Možete osjetiti njihov dah. Blizu su vam. Trebate imati mnogo hrabrosti da budete okruženi s ovoliko zatvorenika sami.

- Biti novak je veoma teško. Nekad ne znate što radite. Morate koristiti ono što ste naučili, no onda nemate pojma. Pitate se što radite. Ne možete im pokazati da se plašite ovoga. Uplašeni ste. Ne možete reći da niste. No morate pokazati da niste uplašeni - opisuje Carlos svoj posao.

