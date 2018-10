Fanovi plakali da vide hrvatske YouTubere: 'Matija, volim te!'

Sinoć je u Beogradu završilo šesto izdanje Balkan Tube Festa, festivala YouTube kulture koji je ondje tijekom vikenda okupio tisuću najvjernijih obožavatelja. Ondje je bilo više od 50 YouTubera iz cijele regije, a ondje su, naravno, bili i poznati hrvatski YouTuberi s JoomBoosa.

Foto: joomboos

Upravo JoomBoosovci su, prilikom izlaska na pozornicu Kombank Arene u Beogradu, zaradili najveće ovacije publike i izazvali najveće oduševljenje među fanovima. JoomBoos je osvojio i dvije nagrade na sinoćnjem proglašenju pobjednika, a YouTuberici Emi dogodilo se nezaboravno iskustvo kad je upoznala jednu svoju obožavateljicu.

Obožavateljice plakale od sreće

[video: 1201433 / ]

Iako, nažalost, nisu svi JoomBoosovci uspjeli uhvatiti vremena za odlazak u Beograd na BTF, Ema, Patricia, Filip TheSikrt, Gloria Berger, Bruno Lukić, 8rasta9, Dino i LayZ bili su ondje i družili se i fotografirali sa svojim najvećim obožavateljima. Svima je bilo spektakularno, ali dvoje naših YouTubera - Ema i LayZ, doživjeli su posebno emotivne trenutke.

U JoomBoos kutku, koji je postavljen u Areni u Beogradu, fanovi su se počeli masovno okupljati već prvog dana festivala i svi su tražili VideoStar magazin, potpise JoomBoosovih YouTubera, fotografirali se i razgovarali s njima. Jedna je obožavateljica imala posebno dirljivo iskustvo prilikom upoznavanja s YouTubericom Emom s YouTube kanala Two Crazy Beauties.

Naime, obožavateljica je došla do Eme i upoznala se s njom, a kad je shvatila da je upravo upoznala nekoga kome se istinski divi - mlada djevojka se rasplakala od sreće. Ema ju je tada zagrlila, a ovaj je dirljiv trenutak čak i snimljen.

- Zaista su me dirnule suze moje obožavateljice. Nisam očekivala da će stvarno zaplakati samo zato što me upoznala, ali to mi jako puno znači - izjavila je Ema nakon ovog posebnog trenutka.

Ovo nije bio jedini emotivan trenutak u Beogradu. Naime, kad su obožavateljice vidjele Matiju Lazarevića, poznatijeg kao LayZ, na pozornici, počele su vrištati i plakati od uzbuđenja. Vikale su mu: 'Volimo te!'.

Čak dvije nagrade za JoomBoosovce

Osim druženja s obožavateljima, fotografiranja s njima i druženja na pozornici, JoomBoosovci su sinoć imali još razloga za slavlje. Naime, JoomBoos je na proglašenju pobjednika na BTF-u osvojio čak dvije nagrade.

JoomBoos je osvojio nagradu za najbolju YouTube seriju 'Isti san', dok je YouTuber LayZ osvojio drugo mjesto za pjesmu 'Nije malo'. JoomBoosovci su ponosni na ova priznanja, koja su zapravo samo još dva u nizu za sav originalan sadržaj koji su dosad napravili, a svojim će se fanovima na najbolji način odužiti na spektakularnom druženju koje pripremaju u Zagrebu. Balkan Tube Fest bio je tek uvertira za još veći i luđi spektakl!

JoomBoos povodom trećeg rođendana kanala i 500 tisuća pratitelja organizira Totalni JoomBoos - najveći YouTube spektakl u regiji koji će se održati 21. listopada u Areni Zagreb.

Ondje će se okupiti najveći svjetski, regionalni i domaći YouTuberi, među kojima će biti najjača svjetska YouTube zvijezda KSI, regionalne zvijezde Baka Prase, Ruža Rupić, Una i Kiki, kao i svi JoomBoosovi YouTuberi.

Potražnja za kartama je velika, a trenutno su u prodaji one za 99,90 kuna, 400 VIP fan pit ulaznica i 50 ekskluzivnih ulaznica za sve najveće obožavatelje koji žele upoznati najveću zvijezdu KSI-ja i fotografirati se s njim. Karte se mogu kupiti putem Entria i na svim njihovim prodajnim mjestima, a više informacija o događaju možete pročitati OVDJE.