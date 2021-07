Nikad u životu nisam dobio lakši zadatak! Skratit će nam trajanje 'Eksperimenta' za 10 dana ako uspijemo uvjerljivo prikazati kako izgleda tipični bračni nesklad u kojem riječi kompromis i povjerenje ne postoje, predstavio je Rene Bitorajac Mili Elegović novi zadatak u 'Eksperimentu'.

POGLEDAJTE DEVETU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

U serijalu 'Eksperiment', Rene Bitorajac i Mila Elegović našli su se u nesvakidašnjem Vladinom socijalnom projektu čiji je cilj psihološka analiza zajedničkog života nekompatibilnog muško-ženskog para. Moraju izdržati godinu dana u istom stanu i onda svatko od njih dobiva 100.000 kuna. No, to nije nimalo lako, s obzirom na to da se radi o dvoje ljudi s potpuno različitim interesima i stavovima.

I Mila i Rene bili su oduševljeni novim zadatkom. Oduvijek se svađaju pa im nije bilo teško prikazati kako bi to izgledao tipični bračni nesklad.

POGLEDAJTE OSMU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

- Pa di si ti do sad?! S kojim frendicama si bila vani? Družila si se s frendicama do pet ujutro? - ispitivao je Rene Milu koja se vratila iz noćnog izlaska.

Nije joj povjerovao da je bila u izlasku s frendicama, no i ona je njega napala zbog toga što je bio budan u pet ujutro. Svađa je eskalirala, a sve je postalo još gore kada su i Reneu i Milu stigle poruke.

- Daj da vidim mobitel! Sigurno se dopisuješ s onim svojim fufama - prebacila mu je Mila, ali ubrzo su i njoj počele stizati poruke pa joj je Rene ljutito uzvratio:

POGLEDAJTE SEDMU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

- Jesi ti to dobila poruku u pet ujutro?! Tko ti je Viktor? Tko ti je Sebastian? Tko ti je Davor? Tko ti je Siniša? Tko ti je Darko? - čitao je Rene redom njezine poruke.

Otišli su na spavanje u razdvojene sobe, a ujutro su se opet posvađali. Mila mu je prebacivala za nered u kupaonici i što je koristio njezine stvari. Shvatili su da je prošlo 24 sata i da mogu završiti sa svojim zadatkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo je bio mačji kašalj - zaključili su.

Serijal 'Eksperiment' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, službenom YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.