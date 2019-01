Prisjetio se Ive u 'Maršalu': 'Suze su mi curile od smijeha!'

- Kao klinac sam gledao televiziju i filmove te otkrio jedno beskrajno zanimljivo lice, jednu potpuno novu energiju hrvatskog filma. Taj glumac koji je davao tu novu energiju se zvao Ivo Gregurević. Zašto kažem novu? Zato što je to bila jedna prirodnost, jedna izvornost, autentičnost koja je bila beskrajno rijetka u hrvatskom filmu. Naravno, ja tada kao mladi gledatelj nisam mogao prepoznavati sve nijanse, ali bez obzira na to, kao gledatelj sam mogao prepoznati jednu karizmu koju je Ivo Gregurević bez dvojbe imao - rekao je Brešan (54).

Osobno je Ivu Gregurevića upoznao 1990. godine, tada je bio asistent Krsti Papiću na filmu 'Priča iz Hrvatske'. To upoznavanje je, kako kaže, bilo u nekim izvanrednim okolnostima. Naime, Krsto Papić je počeo snimati film gdje je glavnu ulogu trebao igrati Boris Dvornik.

- Tu su se Krsto i Boris nekako razišli, što je bilo dosta traumatično. Boris je otišao sa snimanja, Krsto mu je rekao da ne želi s njim raditi ulogu. I u roku od doslovno jednog dana, Krsto Papić je nazvao Ivu Gregurevića koji se odazvao i u roku od 24 sata uskočio u tu ulogu. Napravio je sjajnu ulogu u filmu 'Priča iz Hrvatske'. Tu se vidjelo da je fascinantan profesionalac i da ovako bez pripreme ući u ulogu, a biti tako suveren znači da kao glumac ima izvanredan instinkt - kaže redatelj.

Taj instinkt, prirodnost i ta karizma su stvorili od Gregurevića filmsku zvijezdu koju ste u svakom trenutku prepoznavali.

- Naravno, kad sam postao redatelj i počeo raditi filmove, teško je bilo izbjeći Ivu Gregurevića. Naprosto, želite tom filmu sve najbolje. Pa je potpuno logično da zovete najbolje glumce i glumce kojima pripadaju te uloge. Kad sam radio 'Maršala', trebao sam jednog lukavog, bistrog, beskrupuloznog i pohlepnog gradonačelnika. Zvuči kao da je u komediji to lako igrati. Ali nije... Trebao mi je izvanredan glumac koji će taj lik napraviti u komediji, a da ga pritom ne iskarikira. Zvao sam najboljeg od najboljih, a to je Ivo Gregurević. Na prvi dan snimanja sam ga zamolio: 'Ivo, odigrao si milijun uloga. Daj nešto što će mene, tebe i publiku iznenaditi. Daj napravi drugačiju ulogu u tome svemu'. On je rekao: 'Ajmo istraživati' - prisjetio se Brešan.

Ivo je došao na prvi dan snimanja, gdje njegov lik ima veliki govor na paradi.

- On je to izveo tako meni iznanađujuće, tako fascinantno i duhovito, da su meni, koji sam bio iza kamere, doslovno suze curile od smijeha. Naprosto, Ivo Gregurević, osim što je bio prirodan, bio je i inovator, istraživač. On nije pristajao na standarde.

Kada je Brešan radio drugi film nakon toga, 'Svjedoci', to su sve bili mlađi glumci, jedna druga generacija je igrala.

- Imao sam jednu ulogu koja je bila čudna. Imala je deset dana snimanja, od toga su dva dana uloga oca Leona Lučeva i Mikića, muža Mirjane Karanović. Ta uloga oca je imala dva dana snimanja, gdje je on imao neke scene u kojima mora pokazati emocije tog oca. I imao je osam dana snimanja gdje glumi osobu u lijesu. Naravno, uzeti Ivu Gregurevića za takvu ulogu - da! Ali samo njegovo prisustvo je stvaralo takvu jednu atmosferu u tim scenama, da su sve te scene postale teške, postale bitnije.

Ivo Gregurević je svakom filmu davao jednu vrijednost, koju bez njega taj film sigurno ne bi dobio. Tek će vrijeme pokazati koliko nam Ivo Gregurević fali, zaključio je Vinko Brešan.