'Profesore, recite, je li veličina bitna? Kod parkinga, naravno...'

Ovaj rizik koji on u ovom trenutku radi je izrazito skup. Prvo može upropastit auto do kraja, drugo oni se mogu utopit, rekao je Juraj Šebalj na situaciju prolaska automobila kroz poplavu te dodao:

- U Zagrebu su najčešće poplave koje ljudi zanemare u Miramarskoj, Škorpikovoj... - podsjetio je.

U drugoj epizodi, šeste sezone serijala 'Tko je kriv?' bavimo se vožnjom u lošim vremenskim uvjetima kao što su vožnja noću, po kiši ili u naletu na poplavu.

- Kad zaplivaš s autom samo se nemoj spašavati gasom ako ne voziš terenca. Normalni automobili imaju usisnik zraka negdje u razini haube i kad ti val prođe preko haube, gotovo... To se zove hidroudar - objasnio je Šebalj.

- Joško Lokas ima ovakav auto kad snima seriju na Velebitu - rekla je voditeljica Maria Grigoryan Vučković na video parkiranog Raptora, a zatim je u studiju krenuo smijeh kada je pitala profesora Rajka:

- Profesore, je li veličina bitna?... Kod parkinga, naravno - rekla je.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- A nekada je i tehnika dobra - našalio se profesor pa nastavio:

- Nije, u pitanju je samo dobra vidljivost - rekao je profesor Horvat.

U prošloj epizodi vaš omiljeni trojac komentirao je opasne situacije na električnim romobilima. Saznali smo kakva su prometna pravila, zašto su se dogodile određene nesreće i koje su posljedice te koja je zakonska regulativa.

Foto: KanalRi

Juraj Šebalj je istaknuo zašto se događaju padovi na e-romobilima:

- Kad imaš veliki kotač i veliku brzinu tvoj je kotač stabilniji, a kad imaš mali kotač kao na romobilu onda se igraš - objasnio je.

A kako izgleda idealno skretanje te zašto trebamo s dodatnom pažnjom pretjecati kamione, teretna vozila, putnička vozila i slično, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata.

VIDEO Nova epizoda Tko je kriv? donijela nam je tri zanimljive situacije s višetračnih prometnica te kako se vozači snalaze u njima kada dođe do problema. Pogledajte što kažu Jura i profesor... | Video: 24sata Video