Obavijesti

Video

Komentari 0
TKO JE KRIV?

'Profesore, recite, je li veličina bitna? Kod parkinga, naravno...'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 1 min
'Profesore, recite, je li veličina bitna? Kod parkinga, naravno...'
Foto: 24sata Video

U drugoj epizodi posvećujemo pažnju vožnji u lošim uvjetima kao što su: noćna vožnja, vožnja po kiši ili nalet na poplavu. Saznat ćete i kakav auto vozi Joško Lokas te kakav je to 'spori' promet. Pogledajte u videu

Ovaj rizik koji on u ovom trenutku radi je izrazito skup. Prvo može upropastit auto do kraja, drugo oni se mogu utopit, rekao je Juraj Šebalj na situaciju prolaska automobila kroz poplavu te dodao:

- U Zagrebu su najčešće poplave koje ljudi zanemare u Miramarskoj, Škorpikovoj... - podsjetio je.  

POGLEDAJTE VIDEO: 

U drugoj epizodi, šeste sezone serijala 'Tko je kriv?' bavimo se vožnjom u lošim vremenskim uvjetima kao što su vožnja noću, po kiši ili u naletu na poplavu. 

- Kad zaplivaš s autom samo se nemoj spašavati gasom ako ne voziš terenca. Normalni automobili imaju usisnik zraka negdje u razini haube i kad ti val prođe preko haube, gotovo... To se zove hidroudar - objasnio je Šebalj. 

- Joško Lokas ima ovakav auto kad snima seriju na Velebitu - rekla je voditeljica Maria Grigoryan Vučković na video parkiranog Raptora, a zatim je u studiju krenuo smijeh kada je pitala profesora Rajka:

- Profesore, je li veličina bitna?... Kod parkinga, naravno - rekla je.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?'
Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- A nekada je i tehnika dobra - našalio se profesor pa nastavio:

- Nije, u pitanju je samo dobra vidljivost - rekao je profesor Horvat

U prošloj epizodi vaš omiljeni trojac komentirao je opasne situacije na električnim romobilima. Saznali smo kakva su prometna pravila, zašto su se dogodile određene nesreće i koje su posljedice te koja je zakonska regulativa. 

Foto: KanalRi

Juraj Šebalj je istaknuo zašto se događaju padovi na e-romobilima

- Kad imaš veliki kotač i veliku brzinu tvoj je kotač stabilniji, a kad imaš mali kotač kao na romobilu onda se igraš - objasnio je.

A kako izgleda idealno skretanje te zašto trebamo s dodatnom pažnjom pretjecati kamione, teretna vozila, putnička vozila i slično, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata

Pogledajte video prethodne sezone: 

VIDEO
Nova epizoda Tko je kriv? donijela nam je tri zanimljive situacije s višetračnih prometnica te kako se vozači snalaze u njima kada dođe do problema. Pogledajte što kažu Jura i profesor... | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako se riješiti korova koji probija oko betona ili iz šljunka
JEDNOSTAVAN TRIK

Evo kako se riješiti korova koji probija oko betona ili iz šljunka

Riješiti se korova može biti prava muka, čak i za stručnjake, ali profesionalni vrtlar podijelio je jednostavan i brz trik kako ga se riješiti prirodnim putem
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati
EMOTIVNO U 'SUPERTALENTU'

Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati

Večer je završila još jednim zlatnim gumbom. Ovoga puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima
Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto
ISTI MODEL, RAZLIČITA CIJENA

Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto

U Sloveniji smo pronašli oglas za novi Forthing T5 EVO od 26.900 €. U Hrvatskoj je isti model 29.990 €. To je nemalih tri tisuće i nešto eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025