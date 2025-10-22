U drugoj epizodi posvećujemo pažnju vožnji u lošim uvjetima kao što su: noćna vožnja, vožnja po kiši ili nalet na poplavu. Saznat ćete i kakav auto vozi Joško Lokas te kakav je to 'spori' promet. Pogledajte u videu
'Profesore, recite, je li veličina bitna? Kod parkinga, naravno...'
Ovaj rizik koji on u ovom trenutku radi je izrazito skup. Prvo može upropastit auto do kraja, drugo oni se mogu utopit, rekao je Juraj Šebalj na situaciju prolaska automobila kroz poplavu te dodao:
- U Zagrebu su najčešće poplave koje ljudi zanemare u Miramarskoj, Škorpikovoj... - podsjetio je.
POGLEDAJTE VIDEO:
U drugoj epizodi, šeste sezone serijala 'Tko je kriv?' bavimo se vožnjom u lošim vremenskim uvjetima kao što su vožnja noću, po kiši ili u naletu na poplavu.
- Kad zaplivaš s autom samo se nemoj spašavati gasom ako ne voziš terenca. Normalni automobili imaju usisnik zraka negdje u razini haube i kad ti val prođe preko haube, gotovo... To se zove hidroudar - objasnio je Šebalj.
- Joško Lokas ima ovakav auto kad snima seriju na Velebitu - rekla je voditeljica Maria Grigoryan Vučković na video parkiranog Raptora, a zatim je u studiju krenuo smijeh kada je pitala profesora Rajka:
- Profesore, je li veličina bitna?... Kod parkinga, naravno - rekla je.
- A nekada je i tehnika dobra - našalio se profesor pa nastavio:
- Nije, u pitanju je samo dobra vidljivost - rekao je profesor Horvat.
U prošloj epizodi vaš omiljeni trojac komentirao je opasne situacije na električnim romobilima. Saznali smo kakva su prometna pravila, zašto su se dogodile određene nesreće i koje su posljedice te koja je zakonska regulativa.
Juraj Šebalj je istaknuo zašto se događaju padovi na e-romobilima:
- Kad imaš veliki kotač i veliku brzinu tvoj je kotač stabilniji, a kad imaš mali kotač kao na romobilu onda se igraš - objasnio je.
A kako izgleda idealno skretanje te zašto trebamo s dodatnom pažnjom pretjecati kamione, teretna vozila, putnička vozila i slično, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata.
Pogledajte video prethodne sezone:
