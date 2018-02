Redovnice boksaju: Časne se bore u ringu jedna protiv druge

UWAGA!!! Robimy formę przed WIELKIM REMONTEM DOMU DZIECKA! Same nie damy rady, więc prosimy Cię o pomoc. Liczy się KAŻDA złotówka! PRZEKAŻ CEGIEŁKĘ na konto Domu lub UDOSTĘPNIJ ten post. Nr konta: 46 1240 2702 1111 0000 3041 6899 z dopiskiem "Na remont Domu Dziecka". Od ponad dwudziestu lat prowadzimy Dom Dziecka w Siennicy. Bywało różnie ale zawsze dawałyśmy radę. Niestety teraz budynek wymaga kompleksowej modernizacji i dostosowania do wymogów sanitarnych i p.poż. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, więc podejmujemy wyzwanie. Koszty przedsięwzięcia są bardzo duże, stąd nasza prośba o wsparcie. Dziękujemy i zapewniamy modlitwę za wszystkich, którzy nas wspomagają. Siostry Kapucynki NSJ Serdeczne podziękowania dla osób, bez których ta akcja nie byłaby możliwa: - Zdjęcia: Kamil Wąsowski facebook.com/wasowskyart oraz Kamil Pasik (zpowietrza.com) - Montaż: Kamil Wąsowski facebook.com/wasowskyart - Ujęcia z powietrza: Kamil Pasik facebook.com/zpowietrzacom - Muzyka: Grzegorz Woś - Sala treningowa: Kamil Chłopik i Walhalla Fight Club facebook.com/WalhallaFightClub We are training hard because THE RENOVATION OF OUR ORPHANAGE IS COMING SOON! But we can't do this without your help! Please, SHARE THIS POST and / or help by making a DONATION on our bank account: PL46124027021111000030416899 SWIFT: PKOPPLPW "Orphanage in Siennica" We have been running our Orphanage in Siennica (Poland) for over 20 years. The renovation must be done quickly due to the official regulations. It is all for the children's safety so we take the challange. The costs are huge - that's why we ask you for your help. Thank you so much for helping / sharing this post - we will pray for you. Capuchin Sisters We want to say big thank you! to people who made this movie, especially: - Kamil Wąsowski facebook.com/wasowskyart - Kamil Pasik zpowietrza.com facebook.com/zpowietrzacom - Grzegorz Woś (music) - Kamil Chłopik and Walhalla Fight Club facebook.com/WalhallaFightClub