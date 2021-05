Pa kaj opet potres?! Richteru dragi, jesi dosadan, rekao je Rene Bitorajac u novoj epizodi 'Eksperimenta' kada mu se krevet počeo tresti, a knjige padati na njega s polica. Mislio je da je ponovno potres, no ovoga puta nije bilo to. Bila je to Mila koja je skakala u dnevnom boravku i online vodila fitness treninge.

POGLEDAJTE VIDEO:

U serijalu 'Eksperiment', Rene Bitorajac i Mila Elegović našli su se u nesvakidašnjem Vladinom socijalnom projektu čiji je cilj psihološka analiza zajedničkog života nekompatibilnog muško-ženskog para. Moraju izdržati godinu dana u istom stanu i onda svatko od njih dobiva 100.000 kuna. No, to nije nimalo lako, s obzirom na to da se radi o dvoje ljudi s potpuno različitim interesima i stavovima.

- Moje bakice, samo mi udahnite da mi ne biste izdahnule. Do ljeta ćete biti top komadi - rekla je Mila svojim polaznicima online treninga, a Rene joj se sa strane smijao.

Mili se dogodila i jedna nezgoda tijekom online fitnessa. Jednoj od polaznica je pozlilo pa je Mila u strahu počela vrištati te je nazvala hitnu pomoć. Do večeri, smirila se jer je saznala da je s njenom polaznicom sve u redu i da će biti spremna za idući trening.

POGLEDAJTE I DRUGI EPIZODU:

Nakon što su ustanovili da je s njom sve 'okej', Mila i Rene su se navečer odlučili opustiti. Kako su Eurovizija i Dora nezaobilazna tema, komentirali su nastupe. Oboje su se složili da je Albina jako simpatična, a iznenadilo ih je što Nina Kraljić nije čestitala pobjednici. Reneu se svidio nastup Tonyja Cetinskog i Kikija Rahimovskog, no Mila nije bila oduševljena njihovim stajlingom.

- Pa kaj radim ja?! Kritiziram pjesme s Dore! Da me čuje ekipa s kvarta, bio bih predmet sprdnje 100 godina - trznuo se Rene i odmah prebacio temu na nogomet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što ih još čeka u 'Eksperimentu', možete pratiti svakog petka u 12 sati na svim našim kanalima.

Serijal 'Eksperiment' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, službenom YouTube kanalu 24sata, na našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.