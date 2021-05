Trubi da te svi vide i da se ovo ne dogodi. Ja svaki put trubim i blicam, rekao je žustro Šebalj objašnjavajući jednu prometnu situaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Voditeljica Maria iz Rusije donijela im je nove prometne nesreće, a već u prvoj je automobil oduzeo prednost usred raskrižja.

- Ovdje je sve jasno, bijeli automobil je oduzeo prednost vozaču plavog automobila i tako je došlo do nesreće. Ovakvih skretanja ima i kod nas. Često nisu trake označene… Ono što je problem kod skretanja ulijevo je to da nekada jesi u prednosti jer imaš dopunsku strelicu, ja sam tu jako oprezan i nikad nisam siguran, Horvat objasnio je Juraj, a profesor Rajko je dao dodatno objašnjenje dopunske strelice. Dečku su naveli i slično raskrižje u Zagrebu, a to je ono Donjih Svetica i Branimirove ulice.

Slična prometna nesreća dogodila se i sljedećem videu u kojem je Jura naglasio kako je stariji automobili iz nesreća izlaze s većim oštećenjima. U trećem prikazanom videu naši gosti su bili prilično šokirani onim što su vidjeli!

- Imamo punu crtu i on sad odjednom idu u suprotni prometni trak. To je nevjerojatno - objasnio je profesor Horvat, a Jura je dodao da se pored kolone vozila nikako ne treba voziti brzo.



U četvrtoj nesreći kamion je ‘zapeo’ za nadvožnjak, a dečki se nisu mogli načuditi vozaču.

- Sigurno je zaboravio na taj element, a i siguran sam da vozač ne zna visinu svog kamiona - rekao je Juraj. U zadnjem prikazanom videu opet je bilo problema s ‘mrtvim kutom’.

- Vozač je prekasno davao žmigavac i vozač koji je već bio u pretjecanju nije stigao reagirati i zakočiti - zaključio je profesor za kraj, a što je poručio Juraj te čega se Maria najviše boji, pogledajte u cijeloj epizodi na YouTube kanalu 24sata.