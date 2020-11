Šef napokon pokazao svoje lice: Petra, najgora si radnica ovdje!

U petoj epizodi 24sata oriđiđi produkcije 'Firma', na satiričan način naši glumci pokazali su kakav bi kaos nastao u uredu kad bi baš svi govorili ono što misle. U komentarima nam pišite ako ste bili u sličnoj situaciji

<p>Ovo je vrlo zahtjevna skeč forma gdje baš treba znati kako plasirati određenu foru. Iznenadio sam se koliko mi ljudi prilaze i hvale neke od scena, prepričavaju fore... Ovo je nešto osvježavajuće i drugačije. Mi smo se super zabavljali na snimanju, imali smo odličan scenarij, ekipu i redatelja i mislim da gledatelji to prepoznaju, rekao je glumac Zoran Pribičević o serijalu <a href="https://youtu.be/h6BeJkLOG_I"><strong>24sata oriđiđi produkcije Firma. </strong></a></p><p><strong>POGLEDAJTE PETU EPIZODU 'FIRME': </strong></p><p>Glumi šefa koji je svojim zaposlenicima non-stop nad glavom, a to najbolje pokazuje nova epizoda serijala. Budimo realni, svi smo imali jednog takvog. Svojim zaposlenicima najradije bi dao otkaz i sasuo sve u lice, ali ne smije. Zbog toga smo na komičan način prikazali kakav bi kaos nastao u uredu kad bi svi govorili istinu. Na setu 'Firme', Pribičeviću je šef bio redatelj Igor Barberić.</p><p>- On je šef za poželjeti. Super je pripremljen, zna što hoće i, što je najvažnije, daje vrlo točne upute i dopušta glumcima da se zezaju, da improviziraju i nude neka svoja rješenja za scenu - objasnio je. Inače, kaže, nikako ne bi podnio klasično 'šefovanje', a više je razloga. Zbog toga se i bavi glumom.</p><p>- Najviše bi me smetalo da me prekine u pauzi za ručak, da ne smijem više od deset put na WC u danu, ili da mi ne dozvoli da koristim kreativno vrijeme na društvenim mrežama - rekao je. U novoj epizodi upravo to kreativno vrijeme surfanja po internetu, on kao veliki vođa krati glumici Petri Kurteli, i upada u njezin zen trenutak s pitanjem 'Petra, jesi li mi poslala onaj izvještaj?'. Samo ćemo vam otkriti da ju je pogodio papirnatom kuglom u glavu uz viku 'najgora si radnica u ovoj firmi'!</p><p>- Molim? Pa bio sam tisuća puta u situaciji da sam prešutio šefu ono što sam mislio u sebi. A taman kad sam odlučio nešto reći, ipak sam zašutio za njegovo dobro - rekao je Zoran, najpoznatiji po ulozi Daniela u sapunici 'Zabranjena ljubav'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Jesenska shema na svim platformama 24sata, od Youtubea, Facebooka, Instagrama, Tik Toka i na 24sata.hr, donosi nove i zabavne formate u sklopu <strong>24sata oriđiđi produkcije.</strong> </p><p>Kako bi nagradili to što nas gledate iz dana u dan, spremili smo vam nagradni natječaj.</p><p>Napiši zabavan i originalan komentar ispod bilo koje epizode <strong><a href="https://youtu.be/naBMvGiu150">'Firme' na YouTube kanalu 24sata.</a></strong> Uz svoj komentar obavezno stavi hashtag #alijatovolim. Najoriginalniji komentar osvaja mobitel <strong>Samsung Galaxy Note10+</strong>. Nagradni natječaj traje od 3.11. do 30.11.</p><p><strong>Više o PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA pročitaj <a href="https://www.24sata.hr/fun/pravila-nagradnog-natjecaja-24-orididi-725930">ovdje.</a> </strong></p><p><strong>'Firma'</strong> je serijal skečeva za sve one koji rade. U njemu će se pronaći svi bivši zapolesnici, trenutačni, a ponešto naučiti i oni koji se tek spremaju krenuti na posao. U serijalu glume Petra Kurtela, Zoran Pribičević, Zoran Simikić. Marko Braić, Marko Cindrić i mnogi drugi poznati hrvatski glumci.</p><p> </p><p> </p>