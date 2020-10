Sjećate se Danijela i Lane iz 'Zabranjene ljubavi'? Ponovno glume zajedno u novoj seriji

Prva hrvatska sapunica 'Zabranjena ljubav' krenula je s emitiranjem 2004. Priča o zabranjenoj ljubavi brata i sestre zaintrigirala je publiku, a mnogi se scena iz serije i dan danas sjećaju

<p>Serija 'Zabranjena ljubav' od samih početaka imala je veliki broj fanova i okupila dosta pozornosti. Zabranjena ljubav brata i sestre, svađe, ubojstva, aristokratska obitelj, sve su to elementi koji su se protezali kroz više od 700 epizoda koje su gledatelji s nestrpljenjem svakoga dana pratili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nova serija - 'Firma'</strong></p><p>Serija je okupila brojna glumačka imena koja i danas možemo pratiti. Filip Riđički sada glumi u 'Crno-bijelom svijetu', Mario Valentić natječe se u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a Antonija Šola jedna je od naših najpoznatijih kantautorica i pjevačica. Glavnog lika, Danijela, glumio je Zoran Pribičević.</p><p>- Ajme, ja to ne mogu gledati. Užas. Sjećam se da sam tad imao jako dobru emociju, ali točno taj dio nisu snimili tako da to nije ni bilo u epizodi - rekao je nam je Zoran kada smo mu prikazivali scene iz 'Zabranjene ljubavi'. To je bila njegova prva glavna uloga, a kasnije je krenuo uspon u njegovoj karijeri.</p><p>Nakon 'Zabranjene ljubavi', upisao je Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu i radio na svojoj karijeri. Od 2012. do 2019. bio je umjetnički ravnatelj Kerekesh teatra, a od 2016. do 2019. bio je član ansambla Gradskog kazališta Žar Ptica. Svoje glumačke sposobnosti pokazao je i u inozemnim projektima. Trenutno glumi u HBO-ovoj seriji 'Protuudar'. </p><p>Zorana će publika moći pratiti i u novoj seriji 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. 'Firma', serijal skečeva za ljude koji rade, nasmijavat će publiku sa svima dobro poznatim situacija svakoga četvrtka u 12 sati na YouTube kanalu 24sata.</p><p>- Mislim da su sve scene odlično napisane i razrađene te je puno duhovitih trenutaka - rekao je Zoran o seriji čija vas prva epizoda čeka 22.10. u 12 sati na YouTube kanalu 24sata.</p><p>A Zoran će u seriji opet imati priliku glumiti i sa kolegicom iz 'Zabranjene ljubavi'. Petra Kurtela također ima ulogu u seriji 'Firma', a u 'Zabranjenu ljubav' je ušla još kao tinejdžerka. Glumila je prijateljicu, a kasnije i djevojku Filipa Riđičkog (Matija u seriji).</p><p>Njezin lik u seriji 'Zabranjena ljubav', čista je suprotnost onoga što je Petra u stvarnom životu. Lana, čiji je lik Petra tumačila, često je upadala u nevolje, a bila je i ovisnica. Kurtela, s druge strane, je potpuno drugačija. Vodi obiteljski život sa svojim suprugom Igorom Banovićem s kojim ima i sina Relju. Publika je najčešće može vidjeti u kazalištu, a od sada i u novoj YouTube seriji 'Firma'.</p><p>- Veselila sam se tome što ćemo Zoran i ja ponovno raditi. Prisjetili smo se i snimanja 'Zabranjene ljubavi'. Za seriju 'Firma', puno smo improvizirali i nadam se da će u seriju ubaciti i “blooperse”, jer sam sigurna da će i drugima biti zabavni - rekla je Kurtela.</p><p>Kako izgleda njihov 'reunion' u novoj seriji, možete pratiti na YouTube kanalu 24sata i 24sata.hr.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p> </p><p> </p>