Smrt na spavanju: Na dvojicu migranata odronila se stijena?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Kako se neslužbeno doznaje, mladići su stradali dok su spavali uz makadamski put. Na njih se navodno odronilo veće kamanje. Pretpostavlja se kako su odron aktivirale šumske životinje. Jedan mladić je od ozljeda na mjestu preminuo, a drugi je ubrzo preminuo od posljedica iskrvarenja.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

[video: 1200904 / ]

- U pola šest ujutro četvorica migranta lupala su mi na vrata i govorili ‘policija’, ‘policija’. Uzbunili su cijelo selo, lupali po vratima. Pozvao sam policiju koja je ubrzo utvrdila da su u šumi, sedam do osam kilometara od našeg naselja stradala dvojica njihovih mladića. Kako sam doznao, njih 12 spavalo je na ravnini ispod makadamskoga puta kad se na njih noću odronilo kamenje. Jedan mladić na mjestu je ostao mrtav. Kamen mu je pao na prsa, lice i rame, dok je drugom pao na područje kuka i teško ga ranio. On je neko vrijeme bio živ i uspjeli su ga izvuči na put, no od posljedice krvarenja i on je ubrzo preminuo. Obojica su mladi u dobi između 23 i 25 godina - rekao nam je Đorđe Tomić, mještanin naselja Tomići inače i predsjednik Mjesnog odbora Drežnica, koji je do mjesta nesreće vodio liječnika koji se džipom probijao po teško prohodnom makadskom putu. Na dojavu građana policija je na mjestu tragične pogibije u 8.10 sati zatekla skupinu migranata.

- Prema prvim informacijama, zatečeno je 12 ljudi od kojih je dvoje pronađeno mrtvo. Policija je na mjestu događaja provodila očevid kako bi se razjasnile sve okolnost - priopćila je PU karlovačka jučer popodne.

Po okončanju očevida i utvrđenim okolnostima njihova stradavanja policija će se javnosti obratiti danas. Očevid je trajao do kasnih poslijepodnevnih sati, a oko 15 sati pogrebnim vozilom su odvezeni stradali migranti. Službenica za odnose s javnošću PU karlovačke Senka Staroveški nije mogla izvijestiti ni o državljanstvu zatečenih migranata, kao ni o tome jesu li to samo muškarci ili su s njima i žene i djeca, a rekla je tek da će se, zbog složenosti očevida, prve informacije za javnost moći dobiti tek danas ujutro. Isto tako, nije mogla odgovoriti je li u očevid, uz policiju, uključeno i državno odvjetništvo.

Kazala je samo da će se državno odvjetništvo uključiti u očevid ako se utvrdi nasilna smrt dvoje migranata. Mjesto gdje je policija pronašla migrante nalazi se prilično južnije u odnosu na aktualnu ilegalnu rutu od državne granice s Bosnom i Hercegovinom koja vodi područjem uz Generalski Stol i uz Kupu odakle se migranti pokušavaju ilegalno prebaciti u Sloveniju.