Stigla je i policija: Muž se ženi sakrio u ormar da ne ide raditi

Jedan domišljati Kinez odlučio je tog dana ne otići na posao već ostati kod kuće i cijeli dan igrati igrice. No, svoj plan nije rekao supruzi koja ga je onda zamijenila za provalnika i pozvala policiju. A on se jadan sakrio u ormar.

A sve je počelo tako što je supruga nesretnog muškarca, gospođa Li, naputila njihov dom kako bi odvela djecu u školu. Očekivala je da će suprug u međuvremenu otići na posao.

Kad se vratila doma oko 11 sati začudila se što su ulazna vrata iznutra zaključana. Čula je i neke zvukove pa je odmah pozvala policiju.

Na snimci se vidi kako policija pretražuje spavaću sobu i traži potencijalne lopove. Policajac je u jednom trenutku otvorio ormar i imao je što vidjeti. U njemu je bio skriven muškarac.

- Izlazi van! Izlazi van! - vikao je policajac na muškarca, spreman za njegovo privođenje.

- Oh, oprostite. Izgleda da je došlo do greške. To je moj suprug - posramljeno je gospođa Li rekla policajcu.

Jer čovjek koji se skrivao u ormaru bio je upravo njezin suprug, gospodin Ding. Očito je lagao supruzi rekavši joj da ide na posao. Zapravo, na posao je javio da je bolestan tako da bi mogao cijeli dan igrati video igrice.

No, nije očekivao da će mu se supruga tako rano vratiti doma pa se iznenadio kad ju je čuo i skrio se u ormar. Bojao se da će mu ona spočitati da je lijen.

- Što? Zar ste vas dvoje zaista u braku? Pokažite mi vjenčani list - zatražio je zbunjeni policajac.

Nakon ove zbunjujuće situacije policajci su napustili njihov dom i upozorili ih da više ne ometaju policiju lažnim prijavama.