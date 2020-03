Stjepan iz Tajlanda: 'Stanje se stabilizira, a šteta je golema'

Avion je bio pun turista pa sam očekivao da će tako biti i na ulicama Bangkoka, no ulice su prazne, a dućani zatvoreni, kaže Stjepan koji se zbog svog posla zatekao u milijunskom Bangkoku.

- Najpoznatija turistička ulica, Khao san, je sada prohodna za razliku od inače kada se jako teško uopće može proći zbog velikog broja turista - kaže Stjepan.

Tajland broji 177 slučajeva zaraze, 41 je izliječen, a jedan pacijent je preminuo. Oko 80% slučajeva je zabilježeno u glavnom gradu, Bangkoku.

- Mislio sam da je situacija oko korona virusa bila prenapuhana, ali kada sam došao, shvatio sam da se ljudi stvarno boje. Turistička mjesta su prazna - kaže Stjepan dok šeta ulicama grada koji ima preko osam milijuna stanovnika.

- Pričao sam s ljudima koji žive od turizma kao što su taksisti i lokalci. Oni kažu da je problem realan - kaže Stjepan i navodi da je Tajland bio jedna od prvih država u svijetu, nakon Kine, koja je potvrdila slučajeve zaraze.

- Stanje se stabilizira, ali šteta je već učinjena i mislim da će se jako teško to do kraja godine riješiti. No, život mora ići dalje, nema potrebe za strahom. Treba poduzeti sve mjere prevencije, ali ne treba previše paničariti - zaključuje.

