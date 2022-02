Cijelu tu trudnoću sam uz dvoje male djece nadgledala radove, obilazila trgovine sa sanitarijama, parketima, kuhinjama. Razmišljala sam i o unutrašnjem uređenju te rasporedu svega, a pomagala nam je arhitektica Maja Milutin. Sama izrada kuće trajala je oko 9 mjeseci, rekla nam je Slavica de Jong u novoj epizodi serijala 'Dom iz bajke' na YouTube kanalu 24sata.

Slavica de Jong mama je četvero djece, youtuberica i Instagram mama koju na YouTubeu prati preko 88 tisuća followera, a na Instagramu preko 42 tisuća fanova. Otvorila nam je vrata svog dalmatinskog doma i pokazala nam što se sve u njemu nalazi.

Pobornica svjesne potrošnje: za uređenje vlastite kuće odabrala je prirodne materijale i ekološki prihvatljive tehnologije. Općenito, interijer se pokazao elegantnim i suzdržanim, sve je u njemu izgrađeno na kombinaciji prirodnih nijansi i prirodnih tekstura.

- Kuća ima velike panoramske prozore, to nas podsjeća na Nizozemsku, zemlju mog supruga. Kroz njih se pruža pogled na vrt. Sviđaju mi se ideje nizozemskog dizajnera Marcela Volterinka, u njegovim su projektima interijer i krajolik jedan ansambl. Također sam pokušala osigurati da se situacije dopunjuju i ne odvlače pažnju od onoga što se događa na ulici. U proljeće je vrt u bijelom cvijeću, a na jesen - u vatrenim nijansama. Shema boja interijera dobro se slaže s bilo kojom paletom izvan prozora - objasnila nam je Slavica.

Kuća ima i dvije velike klizne stijene iza kojih nastupa vanjska terasa, a koje osiguravaju i veliku količinu dopiranja prirodnog svjetla.

- Najdraži dio kuće nam je dnevni boravak s visokim stropom koji gleda na galeriju. Najteže nam je bilo objesiti ogroman luster i napraviti kamin. Sviđa mi se ogromna okrugla fotelja ispred kamina, često ležim na njoj s suprugom i gledamo na more. To je moj kutak u kojem nalazim radost i mir. More na mene djeluje meditativno - priznaje Slavica.

Slavica otkriva i kako je dosta toga napravljeno po mjeri, kao primjerice svi ugradbeni ormari, ladice u dnevnom boravku, dok su blagovaonski stol, klizna drvena vrata te još neke stvari, produkti vještog stolara kojeg su angažirali. Najjednostavnije rješenje u svakom smislu bio je dizajn igraonice.

- Napustila sam pretjerano ukrašavanje i stvorila prostor u kojem, uključujući fantaziju, svaki dan možete stvarati različite svjetove - kaže Slavica.

Moderno prostrano zdanje na dvije etaže ima i veliki bazen u vrtu.

- Mi ne odlazimo na plažu, jer je to užasno teško sa puno djece – dok se spakiraš, dok dođeš plažu, već je netko gladan ili pospan, pa se vraćamo doma. Upravo zato smo se odlučili za bazen. Jako je bitno da ima pokrov kako bi nitko nije pao. Naša djeca su naučena, ali često imamo goste - zaključila je.

Kako izgleda ovaj 'Dom iz bajke', pogledajte na YouTube kanalu 24sata.